徐國勇捐1個月所得　內政部修法要地方政府積極介入8千棟老舊大樓

▲高雄城中城大火，內政部長徐國勇親赴現場 。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

高雄「城中城」社區大火，造成46人死亡、41人輕重傷，面對這起嚴重火災事件，繼總統蔡英文、副總統賴清德皆以個人身分捐出1個月所得，據了解，內政部長徐國勇也以個人身分捐出1個月所得，作為撫慰及協助受傷者及罹難者家屬災後支持之用。

依據今年最新統計資料，全台屬於條例施行前已興建完成七樓以上建築物且尚未成立管理組織的建築物，約有8506棟。內政部已經開始研議修法，將特定建築物列為優先輔導對象，強制要求地方政府必須積極介入。

對於這起嚴重死傷火警意外，內政部長徐國勇15日受訪時表示，高雄城中城大樓沒有管委會且年久失修，中間層商場沒落無人管理，又因為商場沒人營業不需進行公安申報，加上大樓樓高未達16層、不是純粹的集合式住宅，變成也不必申報，「這些漏洞我會要求消防署、營建署和相關單位，跨部會一起集合起來研議」，讓消防措施更精進。

徐國勇強調，政府並非有法不用，而是當時立法規定用輔導的，因為不溯及既往無法強制，未來將會修正相關法律補破網，規定1995年以前的住商混合大樓要做相關工安申報，另針對商場產權複雜，所有權人可能不願意成立管委會一事，則必須立法來解決。

對於目前全台仍有7、8千戶不適用1995年施行的《公寓大廈管理條例》，無法強制規定要成立管理委員會，也尚未輔導完成，內政部也已準備未來將透過地方政府輔導及修法，促進成立管委會，以設置和更新相關安全措施。

內政部官員表示，事發後已立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

依據今年最新統計資料，全台屬於條例施行前已興建完成七樓以上建築物且尚未成立管理組織的建築物，約有8506棟。內政部除將繼續督促地方政府強化辦理相關輔導機制外，並將研議修法將特定建築物列為優先輔導對象，強制要求地方政府必須積極介入。

另外，為強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，內政部已提出消防法第13 條修正案，定明共同防火管理人之定位、遴用方式、訓練課程內容與資格，並將施工中消防防護計畫提升至法律位階。為完善消防設備師(士)管理，有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作，內政部目前也已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。