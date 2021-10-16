　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇捐1個月所得　內政部修法要地方政府積極介入8千棟老舊大樓

▲高雄城中城大火，內政部長徐國勇親赴現場▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

▲高雄城中城大火，內政部長徐國勇親赴現場 。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

高雄「城中城」社區大火，造成46人死亡、41人輕重傷，面對這起嚴重火災事件，繼總統蔡英文、副總統賴清德皆以個人身分捐出1個月所得，據了解，內政部長徐國勇也以個人身分捐出1個月所得，作為撫慰及協助受傷者及罹難者家屬災後支持之用。

依據今年最新統計資料，全台屬於條例施行前已興建完成七樓以上建築物且尚未成立管理組織的建築物，約有8506棟。內政部已經開始研議修法，將特定建築物列為優先輔導對象，強制要求地方政府必須積極介入。

對於這起嚴重死傷火警意外，內政部長徐國勇15日受訪時表示，高雄城中城大樓沒有管委會且年久失修，中間層商場沒落無人管理，又因為商場沒人營業不需進行公安申報，加上大樓樓高未達16層、不是純粹的集合式住宅，變成也不必申報，「這些漏洞我會要求消防署、營建署和相關單位，跨部會一起集合起來研議」，讓消防措施更精進。

徐國勇強調，政府並非有法不用，而是當時立法規定用輔導的，因為不溯及既往無法強制，未來將會修正相關法律補破網，規定1995年以前的住商混合大樓要做相關工安申報，另針對商場產權複雜，所有權人可能不願意成立管委會一事，則必須立法來解決。

對於目前全台仍有7、8千戶不適用1995年施行的《公寓大廈管理條例》，無法強制規定要成立管理委員會，也尚未輔導完成，內政部也已準備未來將透過地方政府輔導及修法，促進成立管委會，以設置和更新相關安全措施。

▲高雄城中城大火，內政部長徐國勇親赴現場▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

內政部官員表示，事發後已立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

依據今年最新統計資料，全台屬於條例施行前已興建完成七樓以上建築物且尚未成立管理組織的建築物，約有8506棟。內政部除將繼續督促地方政府強化辦理相關輔導機制外，並將研議修法將特定建築物列為優先輔導對象，強制要求地方政府必須積極介入。

另外，為強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，內政部已提出消防法第13 條修正案，定明共同防火管理人之定位、遴用方式、訓練課程內容與資格，並將施工中消防防護計畫提升至法律位階。為完善消防設備師(士)管理，有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作，內政部目前也已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

虎豹潭暴漲6人失蹤！體驗營公司名稱曝　侯友宜：會調查有無證照

憂新冠染疫者出院後遭歧視　立院18日邀衛福部、勞動部專報

快訊／虎豹潭6失蹤！蘇貞昌聽取侯友宜報告　指示全力支援救援

快訊／虎豹潭暴漲釀6人失蹤　蔡英文：中央全力支援救難

基進黨籲「黃白」支持者挺3Q　他打臉：陳柏惟曾批這些人腦容量不高

新北虎豹潭溪水暴漲7人遭沖走　侯友宜：救援中請大家一起祈福

國民黨杯葛國會 民進黨：「亂鬥藍」對號入座親中勢力

快訊／確診新莊女移工「接觸19人」　Ct值37.3「感染源不明」

林智堅曝大新竹合併原因　「佩服楊文科遠見」一起讓台灣再升級

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

虎豹潭暴漲6人失蹤！體驗營公司名稱曝　侯友宜：會調查有無證照

憂新冠染疫者出院後遭歧視　立院18日邀衛福部、勞動部專報

快訊／虎豹潭6失蹤！蘇貞昌聽取侯友宜報告　指示全力支援救援

快訊／虎豹潭暴漲釀6人失蹤　蔡英文：中央全力支援救難

基進黨籲「黃白」支持者挺3Q　他打臉：陳柏惟曾批這些人腦容量不高

新北虎豹潭溪水暴漲7人遭沖走　侯友宜：救援中請大家一起祈福

國民黨杯葛國會 民進黨：「亂鬥藍」對號入座親中勢力

快訊／確診新莊女移工「接觸19人」　Ct值37.3「感染源不明」

林智堅曝大新竹合併原因　「佩服楊文科遠見」一起讓台灣再升級

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

政治熱門新聞

虎豹潭暴漲6人失蹤！體驗營公司名稱曝　侯友宜：會調查有無證照

快訊／虎豹潭暴漲釀6人失蹤　蔡英文：中央全力支援救難

虎豹潭6人失聯　柯文哲深夜發文

快訊／虎豹潭6失蹤！蘇貞昌聽取侯友宜報告　指示全力支援救援

新北虎豹潭溪水暴漲7人遭沖走　侯友宜：救援中請大家一起祈福

快訊／確診新莊女移工「接觸19人」　Ct值37.3「感染源不明」

基進黨籲「黃白」支持者挺3Q　他打臉：陳柏惟曾批這些人腦容量不高

要求李傑承認除名高虹安　翁達瑞最後通牒：會用我的方式找回清白

林智堅曝大新竹合併原因：要讓台灣再升級

受災住戶老闆暖舉　議員感動想哭

城中城大火46死　柯文哲：高雄出事卻都在檢討台北

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

快訊／北市每天2個不明感染源　柯文哲擬用「電信足跡」消滅

憂新冠染疫者出院後遭歧視　立院18日邀衛福部、勞動部專報

更多熱門

相關新聞

土耳其搜救團AKUT中文貼文為高雄加油

土耳其搜救團AKUT中文貼文為高雄加油

「願逝者安息，傷者早日康復。高雄加油！」與台灣關係深厚的土耳其伊斯坦堡志工團體「搜救協會」AKUT今天在官方推特和臉書帳號以中文發文，就高雄社區大火釀成不幸，對台灣表達關懷。

惡火奪城中城46命僅關5年　豆花阿姨點頭自認冤

惡火奪城中城46命僅關5年　豆花阿姨點頭自認冤

陳其邁鬆口「內心很痛」哽咽9秒　私赴殯儀館探視家屬

陳其邁鬆口「內心很痛」哽咽9秒　私赴殯儀館探視家屬

豆花阿姨背46命　　2度表達冤屈

豆花阿姨背46命　　2度表達冤屈

律師分析：「豆花阿姨」最重判5年

律師分析：「豆花阿姨」最重判5年

關鍵字：

徐國勇城中城

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

鳳梨堅稱單身！「狂放閃火辣秘書」認了眼神交流心意

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面