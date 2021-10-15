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快訊／小六4童「姑婆芋當山藥」嗑了　嘴巴發麻狂灌牛奶解毒

▲姑婆芋,不可食用植物,誤食中毒 。（圖／記者林世文攝）

▲基隆小六4童誤把姑婆芋當山藥，嘴巴發麻猛灌大量牛奶解毒。（圖／記者林世文攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區某國小六年級4名學童，15日下午2時30分在校園清理雜草時，1名學童拿了清理過的根莖，誤以為是山藥，與另3名學童在好奇心偷嚐，沒想到出現嘴巴發麻等症狀，導師判定誤食「姑婆芋」，校方立即做緊急處置，請學童喝下大量牛奶解毒，所幸經休息後已無大礙，校方通知家長將學童帶回家休養。

據悉，1名學童在摘取根莖時，詢問老師這是山藥嗎？老師說這不是山藥，要學童拿去丟掉，後來4名學童卻好奇誤食，所幸老師處置得宜，立即做緊急處置，請學童喝下大量牛奶；教育處表示，已責請學校加強教育孩子校園植物的辨識與安全防護教育。

內政部長徐國勇曾在2018年元旦早晨，在家中吃稀飯時，誤食姑婆芋芋梗，突然滿口、喉嚨和胃都刺痛的受不了才經驚覺中毒，所幸送醫後無大礙。

姑婆芋小檔案

姑婆芋（Alocasia odora）又稱山芋、觀音蓮、天荷等。姑婆芋植株與芋頭相似，芋頭（Colocasia esculenta）葉面具有絨毛，葉柄與葉面相接處呈深紫色，且與葉子的缺口距離較遠，姑婆芋表面光滑，水珠無法凝結，葉柄與葉面相接處無紫紅色，且與葉子的缺口距離較近，兩者在野外不容易辨識，姑婆芋植株全株有毒，含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼會使誤食民眾出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，部分患者則伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等

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