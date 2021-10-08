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行動不便長者搭車探望女兒　基隆警助一臂之力貼心扶上車

▲行動不便長者搭車探望女兒 基隆暖警助一臂之力貼心扶上車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲行動不便長者搭車探望女兒，基隆警助一臂之力貼心扶上車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名老先生扶著助步器，要搭車到瑞芳探望自己的女兒，結果一時忘記往瑞芳的公車要在哪裡搭乘，就獨自站在銀行騎樓外顯得無助，警員王昶勛獲報趕抵，告知老翁站牌位置，陪同其步行至車站等候，公車到站王員扶其上車，並帶他到博愛座坐穩妥，才和老先生道別。

基隆市政府警察局第一分局延平街派出所日前中午接獲報案，指稱有1名老先生扶著助步器，站在新光銀行騎樓外，疑似需要協助，備勤警員王昶勛立即前往現場查看，後到達現場見老先生於原地徘徊。

王員先請其坐在一旁休息，接著詢問是否需要協助，老先生才告知王員，自己就住在附近，欲前往瑞芳探望自己的女兒，但一時間忘記往瑞芳的車要在哪裡搭乘，才會佇立在銀行前。

接著，王員告知老翁站牌位置，擔心老先生安危，陪同其步行至車站等候。待客運到來，王員見客運並非低地板客運，便與客運司機一同協助老先生上車，並帶他到博愛座坐穩妥，確定一切順利後，王員才和老先生道別。

基隆警第一分局呼籲民眾，家中若有年長或行動不便者，外出應有家屬陪同或以交通工具接送，避免讓長者一人徒步外出發生意外。

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