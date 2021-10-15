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城中城惡火效應　基隆全面稽查31棟老舊住商大樓

▲城中城惡火釀嚴重傷亡 基隆全面稽查31棟11樓複合式老舊建築。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲城中城惡火釀嚴重傷亡，基隆全面稽查31棟11樓複合式老舊建築。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨突然發生大火，釀成多人死傷悲劇，基隆市長林右昌表示，向罹難者致上最深哀悼，並要求市府相關單位研議公安強化措施，針對基隆市31棟、11樓以上無管理委員會之複合式老舊建築，列為第一波重點管理對象並加強聯合稽查。

建築物的公共安全攸關市民生命財產，因此林右昌在14日第一時間已要求相關單位清查本市住商大樓，並於15日早上親自召開專案會議，經查，本府建築管理資訊系統之建築物使用執照資料，11層樓以上尚未成立公寓大廈管理委員會之社區計有31件，本府將排入公共安全聯合稽查，以保障人民生命財產安全。

▲城中城惡火釀嚴重傷亡 基隆全面稽查31棟11樓複合式老舊建築。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市11層樓以上尚未成立公寓大廈管理委員會之社區計有31件。

林右昌表示，基隆市因地形特殊，有許多狹小的巷弄，他自上任時已注意到這個問題，並採取相關行動，自2017年開始，為全市老舊平房免費安裝住警器，目前安裝比例已達71.45%，2021年度採購的7751只住警器也規劃於今年底全數安裝完成，另外未來5年亦會持續推動免費安裝住警器工作。

此外，近年來市府也採購因應基隆地型、巷弄狹小特殊性所需的9輛小型消防車，來強化救災的機動性，並籌措經費2億2仟3佰多萬元陸續購置、更新、汰換雲梯車、化學車、器材車等各式救災車輛24輛、購置第2套防火衣、全面汰換救災空氣呼吸器；亦訂定4年中程計畫，編列1400萬元，全面提升救災無缐電從類比式到數位化，對於提昇搶救戰力如虎添翼。

林右昌強調，過去這是一個被忽略的地方，特別是弱勢的需求與協助，我們不只輔導協助成立管委會，政府的力量應該也要介入針對弱勢問題予以協助，但在現行法規上卻沒有相關的機制，林市長認為，中央在檢討相關對策時，也必須思考將社會弱勢者的居住安全，納入社會安全網的一部分。

▲城中城惡火釀嚴重傷亡 基隆全面稽查31棟11樓複合式老舊建築。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲城中城惡火釀嚴重傷亡 基隆全面稽查31棟11樓複合式老舊建築。（圖／記者郭世賢翻攝）

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