城中城46死「館長飆7字國罵」　3關鍵沉痛預告：台灣還有得出事

▲大火造成46死、41傷。（圖／記者洪靖宜攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄城中城火災除了奪走46條人命，也燒出老舊大樓的弊端。館長陳之漢昨晚在直播中，怒斥政府官員7字國罵，同時也揭露都更、違建、消防公安等問題，直言「一個加一個的錯誤，我跟你講，台灣還有得出事啦！」

對於這場惡火，館長先是感慨直呼，非常痛心，也不忘點出大環境下幾個難解的問題，首先是都更，「你去了解後，會發現它是很難的一個作業，首先要有建商願意，再來就會有很多釘子戶跑出來，他們也不可能跟你講，我就是為了錢，只會說住那麼久了捨不得搬阿，我就不想搬阿，其實這些都是屁話。」

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▲大批警消動員救災。（圖／記者吳奕靖翻攝）

館長直言，全台灣老舊社區、建築非常多，動都動不了，有的甚至是危樓，一樣動不了，這就是民主國家，還有立法上很大的問題存在，「別國的《都更法》比較完善，我們就沒人關心這塊，加上中間有太多來自不同方的利益，整個利益結構勾在一起，也就不去調整法規，然後整個城市繼續老舊下去，越來越不願意改，這個東西是無法解決的，這是民主的展現，也是弊端。」

他表示，以前的建築工法和現在的差非常多，「現在新進的大樓，一定要有排煙系統、警報器，方方面面都要做到消防公安；老舊就沒辦法嘛，政府出嗎？怎麼可能，我家也有老房子阿，難道誰都幫嗎？尤其消防公安非常貴，我一間健身房都花破千萬的啦，一個社區弄起來，誰要出，住戶不願意出阿！」

▲這是自1995年台中衛爾康餐廳大火以來，全台死亡人數第二高的單一建物火災事故。（圖／記者賴文萱攝）

另外，館長也提到違建問題，「全台有太多加蓋啦，前後左右、店面都加蓋，這是非常常見的，拆也拆不動，這麼多哪來的錢全拆，違建本身消防公安一定不及格，我們台灣，就是自己害死自己。」

最後，他更痛罵，「就是這些政治人物，我X你娘老O巴，新的社區為什麼管理費這麼貴？因為是新的法規，舊的就是沒有法規，不用做。我開健身房最清楚了，光是前面消防法就審核半年，做下去每間都破千萬的。總之，一個加一個的錯誤，我跟你講，台灣公安還有得出事啦！」