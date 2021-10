上學路上拒絕賄賂軍警！5歲女童慘被開槍爆頭亡　民眾怒動私刑殺警

▲5歲的納迪爾在14日頭部中彈死亡。(圖/翻攝自推特/@Legend_of_Story、@BSCRF1)

記者葉睿涵/綜合報導

喀麥隆西南地區首府布埃亞(Buea)一名5歲小女孩在14日被軍警當街槍殺,點燃當地居民的怒火,舉辦大規模抗議活動並對開槍的軍警動用私刑,導致這名軍警被打死。

綜合路透社與半島電視台報導,喀麥隆一名司機14日載孩子上學行經檢查站時,因拒絕停車賄賂警方,於是軍警開槍示警,沒想到卻導致車上5歲的小女孩納迪爾(Caro Louise Ndialle)頭部中彈身亡。

4°09'40.3"N 9°16'45.6"E: There were emotional scenes earlier today after the lifeless body of Minex Kimora was paraded by the angry crowd to the Molyko stadium https://t.co/OOwwo6LaNm after she was killed by a member of Cameroon's military. #EndAnglophoneCrises #Buea #OSINT pic.twitter.com/5jOsRC6Kox

軍警的行為點燃了圍觀民眾的怒火,他們立即包圍了這名軍警並動用私刑,當街將他打死。隨後,當地爆發大規模抗議活動,約莫500多人走上街頭,手舉表示和平的樹枝,並帶著女孩的屍體遊行到了州長辦公室前。

也有人揮舞著手中的500非洲法郎(約新台幣25元)紙幣,聲稱這是開槍的軍警向司機索要的賄賂金額。不少人表示,當地安全部隊高度軍事化的問題早已存在許久,「這些軍警經常恐嚇人們、騷擾居民」。

Little Caro Ndialle is laid to rest while her mother watches in disbelieve. She was 05 and happly heading to school in her father's car before the tragic incident. She received a bullet in the head from a military officer in Buea.#EndAnglophoneCrises#StopTheKilings #Cameroon pic.twitter.com/OH8kH9Fe4z