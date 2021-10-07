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全球第一款「瘧疾疫苗」逾30年終獲批准　WHO籲非洲兒童全面接種

▲▼非洲馬拉威一名幼童2019年參與試驗接種了世界上第一款瘧疾疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲馬拉威一名幼童2019年參與試驗接種了世界上第一款瘧疾疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）6日批准由英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline Plc，GSK）1987年起研製的瘧疾疫苗，建議撒哈拉以南的非洲與其他瘧疾傳播屬中高程度的地區廣泛使用接種。獲批准的瘧疾疫苗RTS,S/AS01是全球第一款瘧疾疫苗，須在幼兒5到18個月大之間接種4劑，WHO建議非洲兒童廣泛接種。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，全球第一款也是唯一一款瘧疾疫苗RTS,S/AS01（又稱Mosquirix）是由GSK藥廠的科學家30多年前開始開發，而透過在迦納、肯亞、馬拉威等國家的兒童診所進行兒童接種230萬劑的實驗得出，此瘧疾疫苗能夠為5到17個月的新生兒提供39％的保護力，現已獲得WHO批准。

WHO聲明，Mosquirix的實驗計畫於2019年啟動，目前已惠及80多萬兒童，是安全、經濟、可行的，可顯著將致命的嚴重瘧疾降低約3成，「這是一個歷史性的時刻，人們期待已久的兒童瘧疾疫苗是科學、兒童健康與瘧疾控制方面的一大突破，在現有的防疫基礎上搭配接種此疫苗，每年有望挽救上萬名年輕人的生命。」

WHO估計，非洲2019年約38.6萬人死於瘧疾，而過去1年半以來約有21.2萬人死於COVID-19。在非洲，瘧疾比新冠肺炎帶來的問題更為嚴峻。

WHO非洲區域主任Matshidiso Moeti表示，幾世紀以來，瘧疾一直侵擾著撒哈拉以南的非洲地區，為人們造成巨大痛苦，「現在，我們有史以來第一次建議廣泛接種瘧疾疫苗，將為瘧疾造成最沉重負擔的非洲大陸帶來一線希望，預計有更多非洲兒童將受到保護，成長為健康的年輕人。」

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