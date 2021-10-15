10／16-17開放長者到「北市系統」預約莫德納　18-19日還可電話預約

記者蘇晏男／台北報導

針對北市10月22日至27日提供65歲以上長者及55歲以上原住民接種第二劑莫德納疫苗，台北市副市長蔡炳坤今（15日）宣布，16日及17日開放長者到「台北市疫苗預約系統」預約莫德納；另針對有數位落差的市民，民政局安排12區區公所在18、19日整天，接受市民打電話預約。至於日前圓山花博施打疫苗動線亂，遭現場排隊民眾批評，蔡炳坤也表示道歉。

蔡炳坤15日下午召開北市防疫記者會。針對圓山花博館13日開放68歲以上長者接種第二劑莫德納的動線被現場排隊民眾批評亂，蔡炳坤表示道歉，並坦言第一天動線沒規劃好，造成大家等候；下午做調整後，一直到昨天，情況改善很多。他指出，現場設計兩個座位區可讓民眾坐下來，再依序在同仁引導下，有秩序進場；花博館場內外共150名工作人員服務長者，所有人辛苦了，讓接種工作一天天更順暢，，也謝謝長者、現場民眾的體諒。

15日起至18日4天北市開放接種第一劑BNT疫苗，以及19日至21日三天施打第二季AZ疫苗，蔡炳坤透露兩批皆曰10人接種，總計約20萬人。至於今天花博接種總數上，他則表示約1.2萬人。

接著，蔡炳坤表示，16日上午9時至下午5時、17日上午9時至中午12時，共一天半時間，提供北市65歲以上長者及55歲以上原民朋友到台北市預約系統預約第二劑莫德納，北市共準備8萬多的預約量，預定接種時間是10月22日至10月27日。

蔡炳坤指出，符合資格民眾準備，這次預約點是讓全部的人到各診所去施打，北市200多間合約診所量能全開，讓他們就近接踵，所以凡是設籍北市，或設籍外縣市但第一劑在北市接種，及第一劑在北市接種的合法居留外籍人員，都是這次對象。

此外，蔡炳坤也強調，如果長者因數位落差在明後兩天沒有預約，也不用擔心，民政局提供，19、20日整天讓12區區公所，接受有數位落差的長者打電話預約。

▼北市莫德納疫苗第二劑接種規劃。（圖／台北市府提供）