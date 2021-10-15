　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／買BNT破局爆「狂賺5.5億」　檢調26路搜索東洋藥品約談老總

▲▼台灣東洋與BNT疫苗洽談代理新冠肺炎疫苗過程說明會,台灣東洋董事長林全。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣東洋董事長林全曾表示，公司正派經營，絕不坑殺股民。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣東洋去年爭取代理新冠肺炎BNT疫苗破局後，有民眾發現，東洋股票在利空消息曝光前交易量暴增，疑涉內線交易，「大賺5.5億元以上」，檢調單位獲報後蒐證發現，疑似有東洋集團內部人員及親友涉案，15日由士林地檢署指揮調查局在全台兵分26路，搜索東洋公司，預計約談包括總經理施俊良在內26人到案。

東洋2020年10月12日召開記者會並重訊公告，取得德國BioNTech(BNT)的新冠疫苗有條件授權，可望引進最多3000萬劑疫苗，但情勢到11月3日出現逆轉，東洋再公告，因授權條件未成就，已通知BNT 終止洽談授權疫苗事宜。

▲▼台灣東洋股東會,營運長施俊良。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣東洋總經理施俊良遭搜索約談。（資料照／記者李毓康攝）

當時外界發現東洋股票交易量出現可疑，東洋董事長林全曾表示，「的確有內線交易可能」，但強調東洋正派經營，決不會做坑殺股民的事情，高度懷疑有「外部人」。

國民黨台北市議員羅智強則指出，東洋原本每日交易量不到千張，但是衛福部背書東洋代理疫苗的新聞出來後，交易量達到單日3萬張，宣布代理破局的前一天，交易量是1萬零700張，破局新聞的隔天，東洋股價無量跌停，羅智強說，把相關時點的收盤價加總起來，提前賣出東洋股票的「這些」內線交易仁兄，就大賺了5億5000萬元以上。

由於東洋公司總部設在台北市南港區，士林地檢署2020年11月接獲民眾告發後，經過縝密蒐證，懷疑的確有東洋公司內部人和親友疑似內線交易，承辦的主任檢察官陳彥章、檢察官胡原碩15日指揮調查局台北市調處，兵分26路，前往台灣東洋公司，擊嫌疑人位於基隆、台北、新北、新竹、台中、嘉義、高雄、屏東等地的住居所展開搜索。

療癒！紓壓！心訣大公開

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

和柯基長大！貓妹連散步都要跟　狗爬式牠也行...簡直養到三條狗

社會熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

熱褲女「重返火場」爆哭：還有3隻貓！

城中城46死　豆花阿姨被裁定羈押

更多熱門

相關新聞

東洋採購BNT破局「股票涉內線交易」　公司回應了

東洋採購BNT破局「股票涉內線交易」　公司回應了

針對台灣東洋（4105）去年爭取代理新冠肺炎BNT疫苗破局後，股票疑涉內線交易一事，東洋發布重大訊息回應，於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。

「AZ+莫德納」試驗完成　指揮中心說明

「AZ+莫德納」試驗完成　指揮中心說明

24歲花美男接種BNT疫苗下半身麻痺！

24歲花美男接種BNT疫苗下半身麻痺！

趙建銘判囚3年8月　檢啟動防逃

趙建銘判囚3年8月　檢啟動防逃

南投第11期預約平台開打BNT第一劑、AZ第二劑

南投第11期預約平台開打BNT第一劑、AZ第二劑

關鍵字：

東洋內線交易BNT

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面