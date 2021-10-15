快訊／買BNT破局爆「狂賺5.5億」　檢調26路搜索東洋藥品約談老總

▲台灣東洋董事長林全曾表示，公司正派經營，絕不坑殺股民。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣東洋去年爭取代理新冠肺炎BNT疫苗破局後，有民眾發現，東洋股票在利空消息曝光前交易量暴增，疑涉內線交易，「大賺5.5億元以上」，檢調單位獲報後蒐證發現，疑似有東洋集團內部人員及親友涉案，15日由士林地檢署指揮調查局在全台兵分26路，搜索東洋公司，預計約談包括總經理施俊良在內26人到案。

東洋2020年10月12日召開記者會並重訊公告，取得德國BioNTech(BNT)的新冠疫苗有條件授權，可望引進最多3000萬劑疫苗，但情勢到11月3日出現逆轉，東洋再公告，因授權條件未成就，已通知BNT 終止洽談授權疫苗事宜。

▲台灣東洋總經理施俊良遭搜索約談。（資料照／記者李毓康攝）

當時外界發現東洋股票交易量出現可疑，東洋董事長林全曾表示，「的確有內線交易可能」，但強調東洋正派經營，決不會做坑殺股民的事情，高度懷疑有「外部人」。

國民黨台北市議員羅智強則指出，東洋原本每日交易量不到千張，但是衛福部背書東洋代理疫苗的新聞出來後，交易量達到單日3萬張，宣布代理破局的前一天，交易量是1萬零700張，破局新聞的隔天，東洋股價無量跌停，羅智強說，把相關時點的收盤價加總起來，提前賣出東洋股票的「這些」內線交易仁兄，就大賺了5億5000萬元以上。

由於東洋公司總部設在台北市南港區，士林地檢署2020年11月接獲民眾告發後，經過縝密蒐證，懷疑的確有東洋公司內部人和親友疑似內線交易，承辦的主任檢察官陳彥章、檢察官胡原碩15日指揮調查局台北市調處，兵分26路，前往台灣東洋公司，擊嫌疑人位於基隆、台北、新北、新竹、台中、嘉義、高雄、屏東等地的住居所展開搜索。

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