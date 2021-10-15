家屬悲慟認屍！點出城中城「致命問題」：殺人放火也沒人知道

記者賴文萱、陳雕文／高雄報導

高雄「城中城」大樓火警共造成46死41傷，是台灣近30年來死傷第2多的單一建築物火災。心碎的家屬紛紛到殯儀館認屍，一名中年男子表示，看到新聞發現出大事，因此來指認獨居哥哥的遺體，好險哥哥沒有被傷到，看面容感覺是在睡夢中被嗆死，接著話鋒一轉，男子點出城中城最致命的問題。

▲城中城大樓火警為高雄史上最嚴重火災。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）

男子表示，其55歲的哥哥獨居在城中城8樓，沒有子女，平常彼此很少聯絡，到殯儀館指認發現，哥哥的面容就像是在睡覺；接著男子痛斥，其實現場本身不會危險，但城中城的最大問題是樓下沒管理員，如果有人殺人放火也不會知道！

▲家屬悲慟認屍，並點出城中城最致命的問題。（圖／記者賴文萱攝）

據了解，城中城大樓是民國70年前建造，為地下2層地上12層RC構造建築物，1樓部分店面為二手電器交易，2~6樓、12樓為商場、電影院、餐廳，7~11樓是住宅用途。

由於大樓2-6樓及12樓已閒置多年，目前並未使用，僅7-11樓為住宅使用，以致其未依《公寓大廈管理條例》第29條第1項成立管理委員會或推選管理負責人，並未依同法第10條第2項規定，由管理委員會應負責整棟大樓之安全與共有及共用部分之維護、修繕等任務，致使未落實安全管理部分。

內政部解釋，當年的城中城沒有「管理委員會」，現行法規對既有建築物成立管委會又無溯及既往，未來將修法強制要求。