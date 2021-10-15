彰化消費滿200元抽「成家大禮」　總價地點格局曝光

▲彰化縣府5倍券加碼頭獎將送出3戶青年住宅。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化5倍券加碼「花在彰化 好禮一把抓」活動，從今(15)日開始至明年6月30日止，這期間只要在彰化縣消費滿200元以上就可取得抽獎資格，今年的獎品誠意十足，大獎包含3戶伸港青年住宅、千萬現金及100台電動機車等。

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彰化縣伸港青年住宅預定地位於伸港鄉百甲重劃區內的國宅用地，也就是伸港鄉伸股段，面積2.12公頃，預計分成4期推出，全部只售不租，地上9樓，增加地下1樓為停車場，房型規劃有1房、2房與3房再加上店鋪設計，總戶數增為176戶，地下汽車停車位可停78輛，戶外停車38輛預計在2024年6月完工。

經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，今年五倍券頭獎是是伸港青年住宅一戶一房，如果抽中的人想放棄承購資格，也可換取125萬元的等值現金，二獎是電動機車，是PGO今年推出新款電動機車，PGO摩特動力就是曾生產比雅久機車的廠商，是彰化在地有50年之久的機車大廠，曾連19年獲得台灣精品獎，不僅是彰化之光，也是台灣之光。

另外，三獎至八獎為現金紅包獎，總共18,000個紅包，2萬元有150個、1萬元有3千個、5,000元有1050個、2,000元有1千500個、1,000元有6千個，以及500元有9千個，中獎機率非常高。



活動時間從今日10月15日起至明年2022年6月30日，分3次抽獎，依序為111年1月、4月及7月的中旬進行公開抽獎，第一次抽獎如沒有抽中，抽獎資格與序號仍都會延續保留至下一次可再抽獎，所以抽獎機會很多。

劉玉平指出，活動資格是只要是全國的自然人，於營業稅籍登記於彰化縣的公司或商業消費滿200元，將取得的發票或收據上網登錄，就可取得抽獎資格，至彰化縣非公司商號如市場及夜市攤販消費滿200元者，則限定需以台灣Pay的支付方式消費，將取得消費明細上網登錄，也可取得抽獎資格。

劉處長指出，消費的憑據，如果是開立統一發票店家，不限支付方式，不論是用現金、信用卡、5倍券、悠遊卡、一卡通、行動支付等，只要用消費的統一發票、電子發票、雲端發票、手開二聯式發票等，都可上網登錄取得抽獎資格，而免用統一發票店家也不限支付方式，憑消費收據也可上網登錄。但如果夜市攤販消費，則限與台灣Pay做支付的合作店家消費明細才可上網登錄。

劉玉平表示，不管還有沒有消費，請先至活動官網(https://changhua-go.chcg.gov.tw/)完成會員註冊，後續消費符合資格要登錄時就會比較方便，會員的註冊包含姓名、手機號碼、居住地、出生年月日、E-mail及4~8碼的自訂密碼，只要會員註冊後，消費滿200元就可以用消費憑據上去登錄消費資料，可取得抽獎序號，序號採用累計方式，滿200元可取得一個序號，滿400元可獲2個序號，如2000元就有10個序號，一筆最高是給10個抽獎序號，登錄後所取得的序號等的通知，都會回信到E-mail裡面。