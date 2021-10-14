國家發展3基金會資產遭凍結　法院：確為國民黨附隨組織

▲台北高等行政法院判決認為，國家發展等3基金會屬於國民黨的附隨組織。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

不當黨產處理委員會3年前認定，由欣裕台出資共9000萬元設立的國家發展、民權、民族3個基金會，屬於國民黨附隨組織，依《黨產條例》凍結3基金會資產，將收歸國有，基金會不服提起訴願失敗再打行政訴訟求翻盤，台北高等行政法院14日判決認為，3基金會成立資金、董事組成都由國民黨掌控，員工也幾乎是黨員，黨產會認定有理，基金會敗訴。

黨產會先前已認定國民黨是欣裕台公司唯一股東，屬於黨產條例所定義的國民黨「附隨組織」，黨產會經2次聽證會後，2018年處分認定，欣裕台出資成立的3基金會，也是「附屬組織」，基金會不服指出，他們是具有公益性質的財團法人，且不是在威權時代所設立，並非《黨產條例》要追討的不當黨產。

北高行判決指出，《黨產條例》的「附隨組織」，不限於威權時期所成立者，只要是政黨可支配人事、財務或業務經營等重要事項，即使是在民主時代捐助設立的財團法人，也一樣是「附隨組織」。

合議庭認為，國民黨在2015年將持有的欣裕台5億股權，全部信託給欣裕台的董監事，並在契約明定，信託收益用來支付黨工退休金及相關黨務費用後，如有餘額才能協助協助國民黨規畫用於公益。

而欣裕台捐助9000萬元設立3基金會時，當年度欣裕台淨損20億6218萬餘元，且可預期隔年度會減資19億18萬2000元彌補虧損，明顯與信託契約條件不符，有極高可能性，是國民黨受益欣裕台捐贈設立基金會。

且基金會合計17席董事，都是由當時國民黨行政管理委員會主委林佑賢推薦，成員包括國民黨中央委員會秘書長、副秘書長及6個常設單位中大部份主管，可見國民黨實質控制基金會第1屆董事人事權。

此外，3基金會都無償使用國民黨中央黨部的辦公室，行政人員只有1個不是黨工，甚至在2015年5月間，民族與民權2基金會蘇俊賓及黃榮光辭任董事時，送到主管機關內政部的資料中，基金會內部簽呈還是蓋國民黨行政管理委員會的職章，綜合來看，國民黨實質控制基金會人事及財務，因此認為黨產會認定3基金會是國民黨附隨組織的處分不違法，駁回基金會請求撤銷處分之訴。可上訴。

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