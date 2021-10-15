城中城用5倍券才「付清滅火器」　郭正亮揭最可怕一件事

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨大火，釀成46死、41傷。前民進黨立委郭正亮表示，城中城實際住戶超出註冊戶數，連管委會都不知道怎麼運作，更可怕的是，周邊多的是類似的大樓。

郭正亮14日受邀上政論節目《正常發揮》時表示，當地里長說登記在冊的戶數只有72戶，但實際裡面住了120戶，「你就知道這是怎麼樣的戶政管理」。

接著，郭正亮引述「住宅用火災警報器」安裝數據指出，裝住警器可減少死亡40％到50％，日本全國平均安裝率82％、美國達96％。

台灣部分，截至2020年5月，第一名是台北市82.6％、第二名是桃園市70.2％、台南62.6％位居第三、高雄市58.2％則排第四名，新北市48.7％、台中市45％，「講白了，台灣長期不重視」。

他說，台北市之所以急著提高住警器安裝率，是因為屋齡超過30年以上的房子佔65％，很多老舊大樓無法都更，電線都很老舊，管理上有困難，「你說他（北市）怕不怕？他當然怕嘛！」

▲城中城一把大火，燒出社會弱勢悲歌。（圖／記者洪靖宜攝）

郭正亮指出，城中城今年（10月12日）剛做消防檢查，「你知道他是怎樣消防檢查嗎？一層樓裝3個滅火器，我們就不要講住警器了啦，連外面的煙霧感測器都沒有，就是沒有錢，已經窮到這個程度」。

他認為，城中城住戶連滅火器的錢都付不出來，最後還是自救會總幹事用剛拿到的五倍券去付，更遑論運作住戶委員會，「最可怕的是，周邊還有類似情況的大樓。」

郭正亮比喻，高雄鹽埕區就像是台北的大同區，過去很繁華，後來商業衰退、搬遷轉移，只留下老舊大樓，但地段和交通依然便利，所以許多業主紛紛將建物房間分割、便宜出租給許多人。

他談到，由於環境較差，欠缺維護管理，入住的多為經濟弱勢，最後淪為出入複雜的舊大樓，「台灣六都當然也有類似的大樓。」

郭正亮遺憾表示，城中城大樓大火往生者大多住在6樓以上，都是被嗆死的，「因為行動不便，很少下樓，根本來不及逃。」

對此，聯安消防工程行張姓老闆早前也向《東森新媒體ETtoday》證實，大樓自救會總幹事今年6月購買16支滅火器，費用共1萬多元，但住戶連500元的管理費都繳不出來，經費不足，直到13日才用五倍券將剩下的餘額付清。