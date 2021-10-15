美軍人自殺現象激增！五角大廈：3個月139起　比去年增加46%

▲美軍連3年自殺率上升，3個月就有139起。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國防部自殺預防辦公室日前發布一份最新報告顯示，美軍現役軍人的自殺率近年一直在上升，2021年4至6月就有139起自殺事件，對比2020年同期增加了46%，美國軍人死於自殺的人數已經超過新冠疫情爆發以來死於疫情的軍人人數。

根據美國國防部自殺預防辦公室的報告顯示，美軍過去3年的自殺率一直在上升，從2018年326人、2020年385人，2021年1月至3月有76人自殺，最近4月至6月則有139人，包含99名現役、14名預備役和26名國民警衛隊成員，對比2020年同期增加了46%。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前曾經向媒體表示，美軍士兵最大的壓力來源於軍隊生活的不可預測性，包含軍隊生活、部隊被要求對抗外軍的影響力及缺乏心理諮詢等，「我注意到他們經常面臨巨大壓力，如此高的自殺率確實令人擔憂。這種現象不僅出現在這裡的基地，而是整個美軍」。

另外據《今日美國》報導，一名不願透露姓名的美國官員提到，受到中國影響力的影響，指揮官們強烈要求增加兵力。不久前，奧斯汀還簽署了一項內部指令，將中國視為「頭號挑戰」，要求國防部將努力重點放在應對中國上，保持優勢。

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