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國防部編8266萬「鋸樹除草」　立委曝預算書驚了：一定追查到底

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲國軍編列8266萬元「除草、鋸樹」，立委質疑有內幕：「一定會追查到底」。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委馬文君7日表示，根據111年國防部公開預算書資料顯示，陸軍及空軍共編列8266萬元，用以委商實施「生活區林綠化維護」，綠化維護接地氣的講法就是「除草、鋸樹」，讓她完全無法接受，也質疑此筆預算內幕，一定會追查到底。

馬文君7日在臉書指出，總統蔡英文2016年在視導軍方營區時，曾經提到「油漆與除草，不會讓國軍更好」，而根據111年國防部公開預算書顯示，陸軍編列5100萬元、空軍編列3166萬元，合計8266萬元，用來委商實施「生活區林綠化維護」，接地氣的講法就是除草、鋸樹。

她直言，國防部以台海情勢緊張，為了能快速提升戰力，因此舉債2400億購買武器，在這樣的情況狀況下，竟還有高達8266萬元餘錢，可以用在割草及鋸樹上面，「我實在不敢相信，也一定不會同意」。

她也質疑，「為何只有陸軍本島單位及空軍需要委商割草，其他海軍、憲兵、後備及通資電軍卻不需要，「這筆預算到底又有什麼內幕，一定會替國人追查到底、「以前軍人要割草，素質、訓練有比較差嗎」、「編8300萬除草、鋸樹，令人嘆為觀止」。

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