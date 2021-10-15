LIVE／蘇貞昌嗆鄭麗文「袂見笑」後再赴立院備詢　藍綠甲動備戰

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌12日在立法院會暴怒罵國民黨立委鄭麗文不要臉，風暴越演越烈，國民黨要求蘇貞昌道歉並提告。蘇貞昌15日再度受邀到立法院備詢，民進黨團為確保院會順利進行，13日晚間便開始排班鎮守議場大門，國民黨團也祭出甲動，揚言「一定會有動作」。立法院會9點先舉行國是論壇，10點將正式開始質詢，議場最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

回顧鄭麗文、蘇貞昌的火爆質詢，兩人針對台灣是否發展核子動力潛艦上唇槍舌戰，鄭麗文一句「我怕到時候投降的第一個是你」，遭到蘇貞昌反嗆「不會像妳這麼不要臉」，鄭麗文氣炸一度走向備詢台要求道歉，蘇貞昌也不甘示弱地說，「當時還要拜託我去給妳助選，還要我拉著你的手喊當選，我深感丟臉。」

「袂見笑」風波持續延燒，國民黨女性立委、議員14日集結婦女團體聲援鄭麗文，要求蘇貞昌道歉。國民黨團總召費鴻泰則率葉毓蘭、陳玉珍、林奕華和溫玉霞等人找立法院長游錫堃討公道，不過，費鴻泰仍相當不滿游錫堃的處理態度，揚言「以後不會再拜訪游院長了」、「未來政黨協商，我高興再來，不高興就不來。」

「我們一定會有所動作！」費鴻泰受訪時表示，在國會殿堂對女性立委講低俗髒話的院長，國民黨團一定要為全國女性討回公道，此外，行政院長在國會發言沒有言論免責權，預計下週一將陪同鄭麗文赴地方法院提告公然侮辱。

為了確保議程能夠順利進行，民進黨立委13日晚間開始就在議場前排班守候，民進黨團總召柯建銘表示，為確保週五議程能夠確定及議事順暢，不得不提早與民進黨團幹事長劉世芳於前往議場前排隊守更，超前部署，但求議程能如協商結論進行，並無升高對立之意。

▲行政院長蘇貞昌罵鄭麗文不要臉，雙方激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）