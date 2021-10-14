加州反疫苗民眾上街抗議　路過街友嗆：你這個笨蛋

▲美國反接種疫苗民眾上街抗議，遭街友打臉。（圖／tweeter@FilmThePoliceLA）

實習記者黃靜芸／綜合報導

大量研究顯示，接種新冠肺炎疫苗，有助於降低因病毒而住院或死亡的機會，但在美國卻仍然有人反對疫苗接種。美國加州一名女子，帶著一票反接種疫苗的抗議群眾，於10月2日到洛杉磯街頭宣傳自己對疫苗的理念，瞬間被路邊一名街友打槍。

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:



ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?



HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021

由推特貼文畫面中可看到，這名女子手拿擴音器，並向路邊民眾喊話，「你看到周圍無家可歸的人了嗎？他們死於新冠肺炎嗎？沒有，為什麼」，一名路過的街友向她解釋道，「因為我打了疫苗」，隨後又接著罵，「你這個笨蛋」。

這個貼文一出，立馬引起許多網友討論。事後拍攝這段影片的人，也找到這名見義勇為的街友雷(Ray)，並表示正在想辦法幫助雷，在網路上集資募款，希望能讓他不再無家可歸。

Here’s Ray.



I generally hate filming people’s faces, but it’s necessary to show that it’s him. pic.twitter.com/FHpHWmq0ki — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021

Ray’s GoFundMe.



If you appreciate the smile, laughter or fantastic point he made, hook him up. He’s a sweet guy: https://t.co/f7Ta3P6uvc — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 7, 2021

貼文底下網友紛紛討論到抗議群眾的言論是否恰當，對於他們提到的「無家可歸的人」，許多網友認為這個說詞含有貶低之意。也有大量的留言顯示，讚許雷的言論，並對於他的發言表示謝意。