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江蘇百億「助台商復工復產」　12月如期辦兩岸企業家峰會　

▲▼江蘇省台辦主任練月琴。（圖／記者魏有德攝）

▲江蘇省台辦主任練月琴。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／江蘇報導

全球受疫情衝擊，去年如期舉行的兩岸企業家紫金山峰會，採取廈門、台灣線上線下方式舉行大會。今年活動如何安排？江蘇省台辦主任練月琴昨（11日）表示，「11月還將舉辦第三屆江蘇省紫峰獎獲獎企業頒獎典禮，12月兩岸企業家紫金山峰會也將如期舉辦。」另外，江蘇省持續加大力度支持台商，其中專項安排信貸規模支持台企復工復產貸款需求，截至目前已發放貸款人民幣24.04億元，大約是103億元台幣。

去年2020年兩岸企業家峰會受疫情影響，改成廈門、台北兩地連線舉行。由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，代表中共中央和習近平總書記發出祝賀信，大陸方面理事長郭金龍、副理事長張平，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，福建省委書記尹力及企業代表600多人出席廈門會場。峰會台灣方面副理事長邱正雄和160多名企業代表出席台北會場。

江蘇台商也向《東森新媒體ETtoday》記者透露，考量兩岸疫苗施打率有一定程度，雙邊疫情控制穩定，今年舉行的2021年兩岸企業家峰會，台灣企業代表可能依照去年線上線下模式，也可能考慮「團進團出」方式，不過要看之後疫情防控情況。假設順利成行，將是疫情後首批赴陸的台灣企業家代表團，期待為兩岸稍微帶來和緩氛圍。

▲▼中國江蘇省昆山市鳥瞰,中國,江蘇,崑山,房市,鳥瞰。（圖／東森房屋提供）

▲中國江蘇省昆山市。（圖／東森房屋提供）

另外談到台商在江蘇發展機遇，練月琴還表示，蘇台貿易額超過339億美元，同比增長27.3%。截至今年7月底，全江蘇省累計新批台資項目超過2.93萬個，實際到賬台資超過840億美元，投資千萬美元以上項目超過6500個。

練月琴進一步介紹，江蘇各地台資加大力度擴充產能，加強高端化發展。台積電南京廠2020年完成產值62.9億元（單位：人民幣，同下），吸引250多個產業鏈上下游項目跟進投資；友達光電增資18億美元建設低溫多晶硅顯示面板項目，成為崑山外資單體投資最大的產業項目，產出規模向百億級邁進；鵬鼎控股連續多年位列全球第一大印制電路板（PCB）生產企業，投資50億元建設高端高密度互連（HDI）和先進類載板（SLP）智能製造項目。

她也強調，『31條措施』和江蘇『76條實施意見』等惠台政策落實，維護保障台胞合法權益，打造良好營商環境。昆山建設金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）獲批成立一年多來，辦理大陸首筆人民幣對新台幣無本金遠期交割業務，全省首筆線上審核跨境人民幣結算電子單證業務、銀行間跨境人民幣融資業務先後落地。

另外，昆山市設立50億元台商發展基金，專項用於支持台企轉型升級及台灣青年創業。據了解，江蘇有12家海峽兩岸青年就業創業基地（示範點），已入駐（孵化）台企及團隊超過340個，服務台灣實習就業創業青年超過3000人次，來蘇參與各類創業創新和實習就業活動的台灣青年人數超過1.2萬人次。

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