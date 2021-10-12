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偷800元化妝品遭逮！長髮妹「肉償」老闆...加碼「1要求」慘了

監視器多次拍到孫女偷竊化妝品的行為。（翻攝網易）

▲監視器多次拍到孫女偷竊化妝品的行為。（翻攝網易）

圖文／鏡週刊

近日大陸陝西超市發生一起竊盜案，一名孫姓女子在店內偷了800元人民幣（約新台幣3488元）的化妝品，結果被劉姓老闆發現，要求孫女賠償，而被人贓俱獲的孫女稱用「肉償」還錢，鬼迷心竅的劉男便一口答應。但事後孫女認為「肉償」此舉，對她好像有點吃虧，於是要劉男再給她600元（約新台幣2600元），劉男立刻回絕，孫女氣得報警，但沒想到最後反害自己入獄。

根據《網易》報導，這起超市偷竊案發生於本月5日，劉男察覺店內的化妝品總無故消失，清點時發現一共少6件商品，價值約600元人民幣（約新台幣2600元）。同時，劉男突然想起有位女子常來店內閒逛，但每次卻都空著手離開，讓他覺得事有蹊蹺，於是調閱店內監視器查看，果不其然就是這名女子。

當天孫女一如往常到劉男店內閒逛，隨手偷了2條保養品塞口袋，準備快步離開，劉男立刻上前堵人，當場人贓俱獲，孫女也承認自己的犯行。劉男要求孫女賠償1000元人民幣（約新台幣4300元），但劉女卻表示身無分文，於是向劉男提議用「肉償」還錢，色慾薰心的劉男也一口答應。

不料，劉男和孫女激戰完後，孫女覺得自己好像吃了大虧，要劉男再給她600元（約新台幣2600元），但對方一毛也不肯給，孫女氣得報警，要提告劉男性侵她。

但經警方調查後結局大逆轉，警方說雖然孫女偷竊的商品未超過1000元，但由於2年內偷竊行為累計3次以上，依然構成盜竊罪，最後孫女被判入獄。而劉男的行為雖違反道德倫理，但因為雙方是自願發生關係，所以無法構成強姦罪，但性交易的行為仍需被拘留和開罰。


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