行政院解編體發會　洪孟楷：中華隊不再參加奧運？

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

我國體育好手才在東京奧運拿下好成績，總統蔡英文也承諾對於體育政策的努力不會停止，行政院卻決定解編「體育運動發展委員會」（簡稱體發會）。行政院長蘇貞昌12日則表示，任務達成就可以。對此，國民黨立委洪孟楷12日質疑，行政院長蘇貞昌說「任務達成即可」，難道中華隊不再參加奧運比賽？體發會5大承諾都做到了？

2016年民進黨政府上任後，行政院於2016年正式成立體發會，時任行政院長的林全致詞時宣示著重5大策略方向，包括：體育行政優化、鼓勵企業投資、國際賽事接軌、體育向下扎根，以及選手職涯照顧，希望在5大策略下，全力達成「健康國民、卓越競技、活力台灣」。

對於體發會面臨解編，洪孟楷表示，體發會成立才5年，蘇貞昌拍板解編並說「任務達成即可」，回首過往，任務真有達成？奧運每4年1次，東奧任務達成、接下來難道就不再出賽？再3年就要舉辦2024年巴黎奧運，中華隊爭取更好成績是國人共同期待，這時候沒加碼反而解編，過河拆橋的神邏輯令人不解。

洪孟楷指出，參與國際賽事僅是其中任務，體發會絕不只為參與奧運會而生，更有跨部會協調討論的使命，如今到底達成什麼樣的任務讓蘇貞昌自信滿滿解編，也總該有成果報告向國人交代。

洪孟楷再指，東奧商務艙事件後，被踢爆體發會超過一年半未開會，分明行政怠惰，當初會成立也是總統蔡英文競選時重大承諾，「以強化及優化體育政策的發展」，如今蔡英文任期未結束，競選諾言已結算出清，國家體育政策方向能想到哪做到哪嗎？

洪孟楷認為，當世界各國也都在推廣體育、向下扎根的同時，行政院反其道而行，體發會解編也代表政府的口惠實不至，既然體發會解編，更該支持體育署升格體育部，強化體育發展、選手培育、全民運動等方向，不分黨派共同力挺體育發展，千萬別變成民進黨政府臉書蹭熱度的錦上貼花。