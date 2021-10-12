陳時中曝下個月展開更大接種計畫　第二劑覆蓋率盡量在年底達6成

▲國民黨立委蔣萬安質詢衛福部長陳時中。（圖／翻攝國會頻道直播）

記者楊蕓／台北報導

台灣本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心陸續鬆綁各項管制措施，有關何時疫情警戒會降到一級，衛福部長陳時中12日在答詢國民黨立委蔣萬安時回應，「相關指標跟專家正在討論中」，此外，他也透露預計大概月底達成第一劑覆蓋率7成，第二劑覆蓋率3成，下個月要更快展開接種計劃。

蔣萬安今在質詢時，提到有關我國防疫以及解封的觀察指標。陳時中回應，指標要看「不明感染源」，而非確診個案，因為未來一定有舊案，要把感染源查清楚。

陳時中並指出，還要考慮到醫療上應變能力，包含整體專責病房，加上對於高齡、高風險族群的疫苗注射率，另外還有民眾遵守防疫規範的程度，以及國際疫情變化。至於「何時會降級？」陳時中則說：「這個很難預測，不過相關指標跟專家正在討論中」。

蔣萬安接著提到，台灣在全球防疫韌性評比中，從5月的第5名，現在已經到後段班，其中重要的參考指標就是疫苗覆蓋率，目前台灣第二劑疫苗覆蓋率為17.8％，何時能達成全體免疫？陳時中說，「大概月底達成第一劑覆蓋率7成，第二劑覆蓋率3成，下個月要更快展開接種計劃。」

至於何時能達成兩劑疫苗的全體免疫，陳時中表示，基本上現在沒有人在談疫苗群體免疫，而是談重症、死亡率降低，基本上以第二劑達到6成為目標，「盡量年底前完成。」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）