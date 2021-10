現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋神還原椪糖、玻璃橋關卡　淘汰下場曝

▲阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心舉辦現實版魷魚遊戲。(圖/翻攝自KCC官網)

記者葉睿涵/編譯

Netflix原創影集《魷魚遊戲》在全球爆紅,阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心(KCC)特別舉辦活動,在現實中還原《魷魚遊戲》裡的遊戲,除了讓影迷們體驗劇中的刺激感外,也希望能藉此讓人們更了解韓國的傳統遊戲。

據《海灣時報》報導,KCC將於12日下午5點30分至9點15分在阿布達比辦事處舉行2場現實版魷魚遊戲。參賽者將被分成15人一組,並由穿著標誌性紅制服和幾何圖形面罩的工作人員安排進行「激鬥」。

You are MAYBE also invited to the Squid Game! Please fill the application for to join and Squid Game event with us.

Date: 12/OCT/2021 (Tue)

Venue : 1st floor, KCC in Abu Dhabi,

Registration : https://t.co/eOAFtS7A7f pic.twitter.com/VCrj9SUgXK