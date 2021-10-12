限電等因素衝擊　經濟學家下調大陸今年GDP增速至8.15%

▲大陸財經界普遍看淡大陸經濟未來表現。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

受限電等因素影響，大陸財經界普遍看淡大陸經濟未來表現。據《第一財經》調查報導，大陸機構經濟學家認為，今年度大陸GDP增速的預期均值由上個月的8.72%下調至8.15%，但對生產物價指數（PPI）年增率的預測均值則為10.16%。

10月「第一財經首席經濟學家信心指數」為49.17，是2020年5月以來首次低於50榮枯線，反映接受調查的經濟學家們普遍預期，未來1個月大陸經濟將面臨較大壓力。

「第一財經首席經濟學家信心指數」迄今已連續發布11年，該指數主要反映受訪的經濟學家對次月大陸總觀經濟狀態的信心情況。

如是金融研究院院長管清友表示，預計大陸本土新冠疫情很快就會得到控制，經濟活動可望逐步回到正軌，加上「十一」長假催化，消費集中釋放，下月服務PMI還會繼續改善。比較麻煩的是製造業PMI，雖然有基建托底，但預計財政空間不會太大。

管清友指出，大陸央行明確「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，預期短期內房地產政策不會有轉向型放鬆。此外，9、10月原是生產旺季，因此近期「能耗雙控」、限電限產對工業生產的拖累不容小視。

管清有預期，大陸基建加碼很難彌補房地產投資的下滑，加上「雙控」、「雙限」對製造業的衝擊，第4季大陸經濟下行壓力值得警惕。

本次調查23名接受調查的經濟學家中有16人對2021年度GDP增速進行預測，其預期均值由上季度末的8.72%下調至8.15%。經濟學家們認為，未來大陸經濟增速將有所減緩，整體呈前高後低走勢。

大陸國家信息中心祝寶良認為，受疫情、房地產調控政策、拉閘限電、防止資本無序擴張等因素影響，大陸經濟增速在第3季回落的基礎上，第4季會繼續減緩，而受能源短缺和輸入性價格上漲影響，上游工業品價格會繼續攀升。

接受調查的經濟學家對9月大陸消費者物價指數（CPI）年增率的預測均值為0.85%，略高於上月的公布值0.8%；PPI年比預測均值為10.16%，高於上月公布數據9.5%。

本次調查有8位經濟學家對近期大陸各地「拉閘限電」現象發表看法。他們均認為，短期將給大陸經濟帶來下行壓力，但中長期來看，則有利於大陸經濟轉型，未來大陸能源結構將持續朝綠色低碳方向發展。