　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸發改委發布2021負面清單意見徵求稿　金融業相關內容有10大變化

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家發改委昨（8）日發佈《市場准入負面清單（2021年版）》（徵求意見稿），向社會公開徵求意見。《清單（2021年版）》列有禁止准入事項6項，許可准入事項111項，共計117項，較《清單（2020年版）》減少6項。此外，在金融業相關內容方面則有十大變化，禁止准入事項2項，許可准入事項9項，較《清單（2020年版）》減少1項。

《澎湃新聞》報導，在《市場准入負面清單（2021年版）》金融業方面的意見徵求稿中，相較於2020年版本出現10大變化。變化一，禁止准入事項「禁止違規開展金融相關經營活動」中，對於非金融機構、不從事金融活動的企業，在註冊名稱和經營範圍中不得使用的字樣中，增加了「理財」、「股權眾籌」、「交易中心」。

在上述機構和企業在註冊名稱和經營範圍中原則上不得使用的字樣中，減少了「理財」，同時主管部門在人民銀行、銀保監會、證監會、市場監管總局、外匯局之外，增加了國家網信辦。也就是說，「理財」字樣從原來的原則上不得使用調整為不得使用。

變化二，在「未獲得許可，不得設立銀行 、證券、期貨、保險、基金等金融機構或變更其股權結構」中，對多項措施描述進行了簡化，新增了對非銀行金融機構的描述，包括「金融資產管理公司、信託投資公司 、財務公司、金融租賃公司」等。

變化三，在「未獲得許可，不得設立融資擔保、典當、小額貸款公司 、徵信機構等相關金融服務機構」中，將「經營個人徵信業務的徵信機構設立許可（含機構許可；董事、監事、高管人員任職資格核准；設立分支機構、合併或者分立、變更註冊資本、變更出資額佔公司資本總額5%以上或者持股佔公司股份5%以上的股東審批）」簡化為「個人徵信業務經營許可」。 

變化四，在「未獲得許可，不得設立金融機構營業場所、交易所」中，將原有的「證券交易所的設立審核、證券登記結算機構的設立審批」及「期貨交易等各類交易場所、期貨專門結算機構設立審批」調整為「 證券、期貨、保險、信貸、黃金及名稱中使用交易所字樣的交易場所設立審批；證券登記結算機構、 期貨專門結算機構設立審批；證券金融公司設立和解散審批」，主管部門也在證監會基礎上增加了銀保監會、人民銀行、各省級人民政府。

變化五，在「未獲得許可，不得從事特定金融業務」中，刪除「銀行業及非銀行金融機構調整業務範圍和增加業務品種審批」、「證券公司、期貨公司變更業務範圍審批」、「期貨公司經營資產管理業務、境內及境外期貨經紀業務、期貨投資咨詢業務許可」及「保險公估人經營保險公估業務備案」。增加「出口信用保險相關業務審批」。

變化六，在「未獲得許可，不得從事特定代理國庫業務」中，增加「特定」兩字。

變化七，在「未獲得許可，非金融機構不得從事證券期貨服務及支付業務」中，將「非金融機構從事支付業務許可」調整為「非銀行支付機構設立及變更重大事項許可」。

變化八，在「未履行法定程序，不得從事證券投資、衍生產品發行、 外匯等相關業務」中，將「跨境從事有價證券、衍生產品發行、交易外匯登記」調整為「跨境證券、衍生產品外匯業務核准」；

將「境內機構（不含銀行業金融機構）向境外提供商業貸款審批與登記」調整為「境內機構（不含銀行業金融機構）對外債權核准」。

變化九，刪除2020年版清單中「未獲得許可，不得發行股票或進行特定上市公司並購重組」這一項。

變化十，在「未獲得許可，特定金融機構高級管理人員不得任職」中，增加「特定」兩字。

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
越南哥「底薪24k變8萬」　曬薪資條鄉民驚呆
王思佳曬「產後真實肚子」　腰掛一團肉！網讚翻
16歲選美少女罹罕見怪病！光速衰老像50歲
警「11種語言+熱舞」祝壽分局長　遭轟拍馬屁回應了
知名網紅全裸慘死街頭！「殺人夫」當場飲彈
鄧佳華穿2萬行頭酸「5倍券給2種人拿的」　經紀人開罵了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票　紫外線照射可現紅色火光

大陸擬推新市場准入負面清單　嚴禁「非公有資本」開展新聞業務

陸發改委發布2021負面清單意見徵求稿　金融業相關內容有10大變化

遊客拍照手機掉進水裡　網紅小水獺「油條」貼心叼起交還保育員

又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

陸紀念辛亥革命110週年「痛批台獨」　習近平：背叛祖國沒好下場

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

姊弟「連假最後一天」29F跳下雙亡　留絕望遺書：不想寫作業了

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦爆小三被「多人共用」

嫌男生月入不到20萬「是殘疾」　她還要130萬聘金才肯嫁

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票　紫外線照射可現紅色火光

大陸擬推新市場准入負面清單　嚴禁「非公有資本」開展新聞業務

陸發改委發布2021負面清單意見徵求稿　金融業相關內容有10大變化

遊客拍照手機掉進水裡　網紅小水獺「油條」貼心叼起交還保育員

又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

陸紀念辛亥革命110週年「痛批台獨」　習近平：背叛祖國沒好下場

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

姊弟「連假最後一天」29F跳下雙亡　留絕望遺書：不想寫作業了

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦爆小三被「多人共用」

嫌男生月入不到20萬「是殘疾」　她還要130萬聘金才肯嫁

LIVE／莫德納到貨「何時開放預約」　陳時中最新說明

快訊／總統府回應習近平：國家未來掌握在台灣人手中

我是小生再開戰！曝「鄭家純慣用4手法」霸凌帶風向　490字反擊了

韋伯季後賽初登板7.2局飆10K無失分　巨人完封道奇搶首勝

來這裡玩不會擠　八仙山可容1500人「中午只有636人」

明年基本工資調高　近835萬人健保費月繳多24元

陳柏惟罷免案投票倒數　林昶佐喊話朱立倫：報復性罷免不利民主

她腹痛以為吃壞肚子！媽幫查看驚見「下體冒顆頭」　8分鐘後產嬰

「省府草地音樂節」國慶日登場　聽音樂吃限量美食享受慢活下午

「3星座男」千萬別倒追！天蠍自帶神秘感、冠軍你越追他跑越遠

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

大陸熱門新聞

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

痛批台獨分裂！　習近平：背叛祖國沒好下場

吃隔夜菜　她突臉慘白昏倒！恐怖真相曝

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦

男子酒後揮刀致2死畏罪跳17樓身亡 一輔警到場遭砍送醫不治

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

「我媽3天沒打我了」！小學生作文意外曝父親戴綠帽

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

阿里巴巴男員工睡60女　女友怒PO551張荒淫床照

男童在電梯小便　尿完瞬間冒大火

揭秘！美特種部隊協訓內容

更多熱門

相關新聞

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

9月以來，因煤炭供應持續短缺等因素，大陸多地出現「拉閘限電」現象，不少企業因此被迫停產。為緩解「電荒」問題，大陸國務院總理李克強在8日國務院常務會議中拍板，將市場交易電價上下浮動範圍由原本分別不超過10%、15%，放寬為原則上均不超過20%，但高耗能行業電價不受20%漲幅限制。

凡爾賽躺平、內捲！ 秦剛參加美論壇講解中國7大流行語

凡爾賽躺平、內捲！ 秦剛參加美論壇講解中國7大流行語

大陸電動車充電得等5小時

大陸電動車充電得等5小時

美中會晤瑞士　拜習會尋求視訊

美中會晤瑞士　拜習會尋求視訊

大陸經濟轉型現陰影

大陸經濟轉型現陰影

關鍵字：

負面清單金融市場准入發改委中國大陸大陸

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

女冰敷下體「驚見監視器」　診所畫面曝光她怒了

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

一天最多吃幾顆蛋？醫解答了　破除「膽固醇迷思」

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面