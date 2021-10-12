　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

河北52人通勤巴士墜河13死！「滅頂」驚險畫面曝　目擊者憶逃死劫

▲▼河北51人通勤巴士墜河。（圖／翻攝自影片）

▲多人站在車頂求救。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北石家莊平山縣敬業集團一輛核載55人、實載51人的通勤大巴車10月11日一早出發，送車上的員工去公司所在的南甸鎮工作，11日上午7時左右，這輛大巴車在平山縣滹沱河王母橋落水。事發後，一度有多人在車頂等待救援。截至當天19時，搜救隊伍共救出50人，其中37人平安，13人經搶救無效死亡；另失聯1人仍在全力搜救。

據《澎湃新聞》報導，事發前，當地曾持續降雨，位於王母橋上游的水庫曾放水。事發時，河道水已經淹沒橋面，通勤車涉水前行，不料墜入河水中。

在救援現場的藍天救援隊石家莊隊隊長11日晚透露，現場有多支救援隊伍，目前搜救範圍仍在王母橋周邊水域，但由於水域較大、較為複雜，打撈有一定難度。

目前，公安機關已對肇事司機進行控制。

▲▼河北51人通勤巴士墜河。（圖／翻攝自影片）

▲河北51人通勤巴士墜河。（圖／翻攝自央視新聞）

事發現場的影片顯示，一輛大巴車墜入河中，車輛已經快被河水淹沒，至少有六七名乘客坐在大巴車頂等待救援，現場有穿著制服的工作人員。事發後，車輛被打撈上岸。有影片顯示，被打撈上來的墜河大巴車部分結構已經損毀，部分車皮已經脫落。

11日下午，平山鎮王母村附近一名村民透露，他的表姐是敬業集團的員工，早上坐班車上班，在即將途經王母橋時，看到前一輛班車「出事」後，其表姐所乘的班車未從這座橋通行，「（事後回想）嚇死了。」

11日，平山縣委宣傳部和平山鎮政府方面均表示，事發的通勤班車通過橋面時，水已經沒過橋面。另有王母村附近的村民稱，「那座橋平時就離水面很近，現在漲了水，河水漫過橋，不知道為什麼走那條路。」

據《新京報》顯示，平山縣一位副縣長表示，交警曾攔截事發車輛，當時有3輛車想從王母橋上通過，之後其它2輛車繞行，事發車輛堅持通行。王母村村民也表示 ，事發橋段有管控，曾通知不讓從此通行。

10月初，石家莊氣象局在其官方微博多次預報當地的降水情況，其中就包括平山縣。不過，上游水庫放水，也在加快滹沱河漲水的速度。

▲▼河北51人通勤巴士墜河。（圖／翻攝自影片）

▲當地全力搜救中。（圖／翻攝自影片）

平山縣水利局11表示，王母橋上游曾有水庫放水。據悉，滹沱河王母橋上游的水庫僅有崗南水庫。崗南水庫位於平山縣境內，設計總庫容15.71億立方米，防洪庫容9.71億立方米，是一座以防洪為主，兼顧灌溉、發電、工業及城市生活用水等綜合利用的大型水庫。

河北新聞網此前消息，截至10月9日8時，崗南水庫水位達到199.70公尺，蓄水量達8.42億立方米，創1974年以來同期蓄水量最高。

王母村的村民也證實了水庫放水的說法。該村一名村民10月11日下午表示，前幾天，村里廣播曾播報上游水庫放水的預告，「水庫只要放水，橋就會被淹沒。」前幾天王母橋就已經實施了交通管制，限制通行，「這幾天大車也不讓過了。」目前，王母橋仍在實施交通管制中，車輛和人員仍無法通行。

截至11日19時，經全力搜救，共救出50人，其中37人平安（29人已返回工作崗位，7人在醫院留觀，生命徵象平穩，肇事司機1人被依法控制），13人經全力搶救無效死亡；另失聯1人仍在全力搜救中，事故原因正在調查之中。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
華航35歲機師起飛前猝死！父控過勞、延誤急救　求償250萬結
快訊／國旅券中籤號碼出爐！　身分證「末碼」公布
5倍變3倍！　他收到「去年振興券」怒炸
LIVE／圓規外圍環流襲台　氣象局最新說明
國旅券今抽60萬份　身分證「末2碼」相同即中籤
郭采潔速斬5個月短命戀！　蒙古男友陷「性騷吸毒3醜聞」
低溫探16度！　「最明顯涼空氣」報到時間曝
圓規雨彈狂炸！　宜蘭3校宣布停課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大媽公園組團「哈哈笑」稱能治療便秘　陸網熱議：像邪教聚會

限電等因素衝擊　經濟學家下調大陸今年GDP增速至8.15%

陸萬達集團攜手一汽用國貨　王健林宣布「副總裁以上全換紅旗車」

河北52人通勤巴士墜河13死！「滅頂」驚險畫面曝　目擊者憶逃死劫

恆大首款電動車「恆馳5」2022年初上市　量產前已投入2038億元

老爸家門口開車輾斃2歲兒　還獲賠482萬保險金

妹子搭車自拍「太腰瘦」　網友看傻：這身材真實存在嗎

兩岸同心關愛　南京喜憨兒笑逐顏開

伴郎單膝下跪「獻戒指給新娘」　全場驚呆了：來搶親的？

傳美密訓台軍一年　國台辦：打錯算盤難逃失敗下場

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

大媽公園組團「哈哈笑」稱能治療便秘　陸網熱議：像邪教聚會

限電等因素衝擊　經濟學家下調大陸今年GDP增速至8.15%

陸萬達集團攜手一汽用國貨　王健林宣布「副總裁以上全換紅旗車」

河北52人通勤巴士墜河13死！「滅頂」驚險畫面曝　目擊者憶逃死劫

恆大首款電動車「恆馳5」2022年初上市　量產前已投入2038億元

老爸家門口開車輾斃2歲兒　還獲賠482萬保險金

妹子搭車自拍「太腰瘦」　網友看傻：這身材真實存在嗎

兩岸同心關愛　南京喜憨兒笑逐顏開

伴郎單膝下跪「獻戒指給新娘」　全場驚呆了：來搶親的？

傳美密訓台軍一年　國台辦：打錯算盤難逃失敗下場

連五個月保持月增！強信-KY9月合併營收1.67億元　第四季迎旺季

連假後上班塞爆「1小時走不到600ｍ」！國道像停車場：多開30分

毛小孩經濟當道 寵物保險搶商機

大媽公園組團「哈哈笑」稱能治療便秘　陸網熱議：像邪教聚會

神救援！母當街攔警　2分鐘送醫救回抽搐昏倒女童　

酒店停業做粗工！　幹部養妻小「嫩皮變黑炭」

間間要排隊！特搜11間台北必吃拉麵　湯頭綿密「泡系拉麵」超特別

火燒雲+超大彩虹　大阿里山區天空奇景令人讚嘆

大牙被罵渣女！罕見動怒「我不是塑膠做的」…截圖找律師：法院見

綜所稅明年有望大減稅！　財政部年底公告

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

大陸熱門新聞

伴郎單膝下跪獻戒指給新娘　全場驚呆：來搶親？

妹子搭車自拍「太腰瘦」　網看傻：真實存在嗎

父家門口開車輾斃2歲兒　獲賠111萬

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

兩岸同心關愛南京喜憨兒

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

美密訓台軍　國台辦：難逃失敗下場

兒子上大學第一次離家　爸爸看著空房間偷哭

張靈甫遺孀王玉齡逝世　享耆壽94歲

河北52人通勤巴士墜河13死　目擊者憶逃過一劫

恆大首款電動車「恆馳5」2022年初上市 量產前已投入2038億元

美核潛艇南海撞擊事故　陸提3問題要求說明

貴州詭異婚鬧　新郎掛輪胎被抽打遊街

更多熱門

相關新聞

為了拍美照　女伸腿跨出護欄慘死

為了拍美照　女伸腿跨出護欄慘死

江西九江市一名女子為了在橋上拍美照，整個人勉強依偎在護欄旁，結果伸腿想要跨過護欄時，一個沒站穩當場墜河，約10分鐘後雖然順利被附近民眾救上岸，不過人已經溺斃。

墜愛河少女疑遭網路霸凌　家屬1動作原因恐成謎

墜愛河少女疑遭網路霸凌　家屬1動作原因恐成謎

少女自拍墜河姊妹去救　3人慘成浮屍

少女自拍墜河姊妹去救　3人慘成浮屍

漢江失足墜河頻傳！又一20歲男喝醉

漢江失足墜河頻傳！又一20歲男喝醉

阿嬤開車墜河示意「不要救」！好心男看她慘死

阿嬤開車墜河示意「不要救」！好心男看她慘死

關鍵字：

河北石家莊平山縣敬業集團墜河

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面