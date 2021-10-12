河北52人通勤巴士墜河13死！「滅頂」驚險畫面曝　目擊者憶逃死劫

▲多人站在車頂求救。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北石家莊平山縣敬業集團一輛核載55人、實載51人的通勤大巴車10月11日一早出發，送車上的員工去公司所在的南甸鎮工作，11日上午7時左右，這輛大巴車在平山縣滹沱河王母橋落水。事發後，一度有多人在車頂等待救援。截至當天19時，搜救隊伍共救出50人，其中37人平安，13人經搶救無效死亡；另失聯1人仍在全力搜救。

據《澎湃新聞》報導，事發前，當地曾持續降雨，位於王母橋上游的水庫曾放水。事發時，河道水已經淹沒橋面，通勤車涉水前行，不料墜入河水中。

在救援現場的藍天救援隊石家莊隊隊長11日晚透露，現場有多支救援隊伍，目前搜救範圍仍在王母橋周邊水域，但由於水域較大、較為複雜，打撈有一定難度。

目前，公安機關已對肇事司機進行控制。

▲河北51人通勤巴士墜河。（圖／翻攝自央視新聞）

事發現場的影片顯示，一輛大巴車墜入河中，車輛已經快被河水淹沒，至少有六七名乘客坐在大巴車頂等待救援，現場有穿著制服的工作人員。事發後，車輛被打撈上岸。有影片顯示，被打撈上來的墜河大巴車部分結構已經損毀，部分車皮已經脫落。

11日下午，平山鎮王母村附近一名村民透露，他的表姐是敬業集團的員工，早上坐班車上班，在即將途經王母橋時，看到前一輛班車「出事」後，其表姐所乘的班車未從這座橋通行，「（事後回想）嚇死了。」

11日，平山縣委宣傳部和平山鎮政府方面均表示，事發的通勤班車通過橋面時，水已經沒過橋面。另有王母村附近的村民稱，「那座橋平時就離水面很近，現在漲了水，河水漫過橋，不知道為什麼走那條路。」

據《新京報》顯示，平山縣一位副縣長表示，交警曾攔截事發車輛，當時有3輛車想從王母橋上通過，之後其它2輛車繞行，事發車輛堅持通行。王母村村民也表示 ，事發橋段有管控，曾通知不讓從此通行。

10月初，石家莊氣象局在其官方微博多次預報當地的降水情況，其中就包括平山縣。不過，上游水庫放水，也在加快滹沱河漲水的速度。

▲當地全力搜救中。（圖／翻攝自影片）

平山縣水利局11表示，王母橋上游曾有水庫放水。據悉，滹沱河王母橋上游的水庫僅有崗南水庫。崗南水庫位於平山縣境內，設計總庫容15.71億立方米，防洪庫容9.71億立方米，是一座以防洪為主，兼顧灌溉、發電、工業及城市生活用水等綜合利用的大型水庫。

河北新聞網此前消息，截至10月9日8時，崗南水庫水位達到199.70公尺，蓄水量達8.42億立方米，創1974年以來同期蓄水量最高。

王母村的村民也證實了水庫放水的說法。該村一名村民10月11日下午表示，前幾天，村里廣播曾播報上游水庫放水的預告，「水庫只要放水，橋就會被淹沒。」前幾天王母橋就已經實施了交通管制，限制通行，「這幾天大車也不讓過了。」目前，王母橋仍在實施交通管制中，車輛和人員仍無法通行。

截至11日19時，經全力搜救，共救出50人，其中37人平安（29人已返回工作崗位，7人在醫院留觀，生命徵象平穩，肇事司機1人被依法控制），13人經全力搶救無效死亡；另失聯1人仍在全力搜救中，事故原因正在調查之中。