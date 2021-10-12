威力彩「冷熱門號碼Top10」　5大歷史揭密！最高1人爽中30億

▲冷熱門數字大公開。（圖／記者周宸亘攝）
記者周亭瑋／綜合報導
近年來威力彩買氣飆漲，不久前，3位上班族僅合資800元，竟幸運終結41期連槓，抱回史上第三高的27億彩金，羨煞所有人。《ETtoday新聞雲》記者就整理出5大歷史紀錄，包括最熱門冷門球號、開出頭獎縣市統計、及單注最高彩金等。
【最熱門球號前10名】
►2021年（民國110年）
第一區
第1名[開出21次]：14
第2名[開出19次]：07
第3名[開出18次]：31
第4名[開出17次]：02
第5名[開出16次]：11、16、32
第8名[開出15次]：04、05、13
第二區：開出次數多→少（次數相同標於括號內）
01、02、（03、08）、（04、07）、06、05
▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）
►從2008年（民國97年）至今
第一區
第1名[開出266次]：24
第2名[開出250次]：04
第3名[開出243次]：03、26
第5名[開出241次]：14、19、22
第8名[開出240次]：38
第9名[開出239次]：07
第10名[開出238次]：01、15、16
第二區：開出次數多→少（次數相同標於括號內）
02、05、03、（01、04）、（07、08）、06
▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）
【最冷門球號前10名（第一區）】
►2021年（民國110年）
第1名[開出7次]：33
第2名[開出8次]：15、25
第4名[開出9次]：08、17、30
第7名[開出10次]：09、12、21、23、35、36
►從2008年（民國97年）至今
第1名[開出185次]：09
第2名[開出205次]：02、21
第4名[開出206次]：17
第5名[開出207次]：33
第6名[開出211次]：05
第7名[開出212次]：32
第8名[開出213次]：34
第9名[開出214次]：25
第10名[開出215次]：28、30
▲新北市三峽區「義忠興業社」開出27億頭獎。（圖／記者陳豐德翻攝）
【頭獎單注彩金前4名】
2015年（民國104年）4月23日：30億
台中市霧峰區「金錢櫃彩券行」開出
2015年（民國104年）9月14日：28.7億
台北市士林區「飛來發彩券行」開出
2021年（民國110年）8月23日：27億
新北市三峽區「義忠興業社」開出
2013年（民國102年）7月18日：23.6億
桃園市桃園區「千百萬彩券行」開出
▲終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）
【連槓數最多】
2020年（民國109年）7月27日
連槓47期，獎金31.2億元，開出2注，每注分得15.6億元
台北市大安區「彩盈寶彩券商行」、南投縣竹山鎮「大運發商行」開出
2018年（民國107年）11月5日
連槓47期，獎金16.5億元，1注獨得
花蓮縣花蓮市「金多寶投注站」開出
【開出頭獎縣市前5名】
計算區間→台彩第4屆開始（民國103年~）
第1名[開出10次]：台中
第2名[開出6次]：新北
第3名[開出5次]：台南
第4名[開出3次]：台北、高雄
▼開出頭獎彩券行一覽。（圖／翻攝自台灣彩券官網）
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