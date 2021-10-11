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她逛全聯竟收一整箱贈品！「送的比買的多」網笑瘋：怎麼載回家？

▲有女網友到全聯買衛生棉，沒想到竟收一整箱贈品。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

▲有女網友到全聯買衛生棉，沒想到竟收一整箱贈品。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説，下同）

網搜小組／閔文昱報導

說到全聯，不少人第一印象就是各種價格實惠的生鮮食品等，但最近也有其他產品引爆熱銷及網友熱烈討論。一名網友在臉書表示，她近日到全聯購買衛生棉，正要結帳時，店員卻突然搬出「一整箱」贈品，比她所購買的商品還多，讓她瞬間看傻，直呼「不知道該哭還是笑」，引發不少討論。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，她昨（10日）在逛全聯時，剛好看到液體衛生棉買一送一，以及常用的衛生棉在做特價活動，於是就買了4包常用衛生棉和2盒液體衛生棉，並準備要去結帳。

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▲有女網友到全聯買衛生棉，沒想到竟收一整箱贈品。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

原PO透露，當她轉身要去結帳時，突然被店員叫住「小姐妳等我一下拿贈品給妳」，讓她馬上聯想，是不是又要送衛生棉收納包了？不過當店員再次出現時，手裡卻抱了一個紙箱，「小姐妳的7捲廚房紙巾！」並稱是本店加贈的，讓她看了當場傻眼。

原PO解釋，她事後仔細查看活動內容時，才發現衛生棉買2件就送2捲廚房紙巾，買4件則送5捲廚房紙巾，所以她買了6件衛生棉共計可獲得7捲廚房紙巾，讓她不禁直呼「我不知道該哭還是笑～」並稱第一次覺得全聯好大方。

文章曝光後，馬上吸引2000多名網友笑瘋按讚，紛紛留言「別人去的全聯總是不會讓我失望的」、「送的比買的多」、「別人那邊的全聯總是比較好」、「看了我都好想去買廚房紙巾喔，搞錯了，是衛生棉」、「我也是結帳的時候被贈品給嚇傻了，7捲耶」、「真大方的分店，但⋯騎車的人可能會困擾怎麼載回家」、「好划算哦」。

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