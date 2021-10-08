搶搭《魷魚遊戲》熱潮！全聯揪「超魷遊戲」限時20天優惠一次看

▲全聯搶搭《魷魚遊戲》熱潮，推出多款魷魚相關商品優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

影音串流平台Netflix推出的原創韓劇影集《魷魚遊戲》掀起討論熱潮，創下該平台史上最受歡迎韓劇紀錄；而全聯看好商機，即日起至10/28集結線上線下，推出多樣「魷魚」相關商品優惠，揪民眾趁國慶三天連假同歡「超魷遊戲」。

▲《魷魚遊戲》創下Netflix史上最受歡迎韓劇紀錄。（圖／Netflix提供）

業者表示，其中「PXGo!小時達」為滿足劇迷採買需求，已針對「魷魚圈」、「刻花魷魚」、「真魷味（紅燒口味）」等商品，請採購火速加緊備貨，目前更推出單筆消費滿399元即可免運費，以及消費滿400元數位印花雙倍送活動。

▲▼全聯搶搭《魷魚遊戲》熱潮，即日起至10/28 推出多款魷魚相關商品優惠。（圖／全聯提供）





全聯「PXGo!小時達」自2021與「Uber Eats」展開雙平台合作，為消費者帶來更便利的生活，以一條龍服務串聯從新世代到婆媽的生活需求，線上擁有精選2,000餘品，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，最快30分鐘到1小時就能把最新鮮的商品送到消費者手上。目前全台已有187家門市上線雙平台服務，目標年底前規劃200店加入服務行列。

▲量販超市也紛紛針對紙本五倍券推出加碼優惠。（圖／記者湯興漢攝）



量販超市五倍券優惠

另外首波紙本振興五倍券即日起開放領取，各大量販、超市也推出加碼優惠，其中全聯憑PX Pay會員或實體福利卡前往門市消費，使用紙本五倍券購買振興福利金，單筆滿1000元就可獲得500福利點，還可加碼抽1萬元振興福利金，每週抽出100名，10週共計抽出1000名。同步還推出振興大禮包2.0版，共有60間聯合品牌，最高現省2萬3000元，全台限量100萬份。

而家樂福則推出「10倍券」，量販店單筆消費滿1000元、超市消費滿500元即可獲得，全台限量30萬本，每本共有60張優惠券，包含滿額折價、合作品牌優惠等等，總價值超過1萬元。此外，11月2日前若使用紙本五倍券購買家電，滿500元就送500元家電商品滿額抵用券，滿1000元也有送1000元家電商品滿額抵用券，但要等到下次消費滿額才可以使用。

而愛買0月8日至10月19日凡購買電視、冰箱、洗衣機、空調或小家電，單筆消費滿1萬5000元，就可使用5000元紙本五倍券現折7000元，等於現賺2000元。10月8日至10月11日還有不限支付方式「滿千送千」優惠活動，會員單筆消費滿千送千，以此類推，最高可享5000元回饋。