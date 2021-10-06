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傳家樂福、大潤發出售「都找過全聯」　林敏雄鬆口：這不是好行業

▲▼全聯善美的文化藝術基金會全新設立「巧藝館」，在宜蘭傳藝園區舉行開幕式。全聯董事長林敏雄、文化部長李永得；全聯善美的文化藝術基金會董事江蕙、董事唐美雲等人出席。（圖／全聯提供）

▲全聯董事長林敏雄今出席宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕，會後透露家樂福、大潤發「都找過他」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／宜蘭報導

台灣家樂福、大潤發近傳出售消息，讓外界好奇若消息屬實將由誰接手？也全面望向超市龍頭全聯。而全聯董事長林敏雄今（6）日鬆口證實「都有找過他」，不過他坦承，此時講要或不要都很敏感，還無法給答案；而總經理蔡篤昌也說，這些商談都是私下進行，不可能說出來，如有答案一定通知。林敏雄也說，若大家「都要賣」，代表「這不是好行業」。

全聯福利中心董事長、全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄今（6）日出席宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕典禮，此館結合了官方、民間企業、工藝界的三方力量，打造「工藝國寶平台」，支持本土藝師，共同守護台灣人的傳家寶。

而在開幕式結束後，林敏雄接受媒體訪談時，被詢問有關家樂福、大潤發出售一事，坦承兩家「都有找過他」，不過他坦承，現在講要或不要都很敏感，「若說要觸動神經，說不要又傷害人」，因此無法現在給出答案。總經理蔡篤昌也補充，如果對方來說就會談，但也是私下進行，不可能說出來，若有答案一定通知大家。

▲▼全聯善美的文化藝術基金會全新設立「巧藝館」，在宜蘭傳藝園區舉行開幕式。全聯董事長林敏雄、文化部長李永得；全聯善美的文化藝術基金會董事江蕙、董事唐美雲等人出席。（圖／全聯提供）

▲全聯善美的文化藝術基金會全新設立「巧藝館」，在宜蘭傳藝園區舉行開幕式。全聯董事長林敏雄、文化部長李永得出席。（圖／全聯提供）

林敏雄也表示，如果說這些業者「都要賣」，表示這行業（量販超市）根本不是好經營的行業，像是中型市場的頂好就沒了，「如果這行業要第一名才能活，就不是好行業」。

但他也雄心壯志的說，全聯有自己的展店計畫，目前全台共1055家店，年底目標開設達到1068店，明年則目標超過1100店；另外今年營收目標是1500億元，明年目標要超過1600億元。全聯也陸續與無印良品、UBER EATS合作，帶入不同客群，合作績效十分良好，未來也會朝向開設500坪至700坪的大店。

此外，全聯近來積極搶攻電商、電子支付市場，目前全聯福利卡會員總數1千多萬，其中自有的電子支付APP「PX Pay」下載數近千萬，會員數超過800萬，消費者黏著度也相當高，使用PX Pay支付就佔全聯年營收1500億元的4成，換算達600億元，因此也期待PX Pay走出自己的通路，在其他地方也能使用。

▲▼全聯雙12「PX Pay會員年終慶典」首登場，同步推出「亞洲泡麵博覽會」。（圖／全聯提供）

▲全聯電子支付「PX Pay」未來可能走出自有通路，有望在超商使用。（圖／全聯提供）

至於PX Pay有望拓展到哪些地方使用？媒體問及有沒有可能是「全家便利商店」，林敏雄則持開放態度表示，不只是全家有可能，7-ELEVEN若想合作也可以，目的是為了讓電子支付更便利，「大家要來合作都不反對」。

不過他也自嘲，自己已經是「LKK」了，對於電子的東西哪有想法，目前這部分交由長子林弘斌負責，這單位5年內可能也會賠錢，而賠錢的單位士氣本來就比較低，因此也不會要求太多。

▲▼全聯善美的文化藝術基金會全新設立「巧藝館」，在宜蘭傳藝園區舉行開幕式。全聯董事長林敏雄、文化部長李永得；全聯善美的文化藝術基金會董事江蕙、董事唐美雲等人出席。（圖／全聯提供）

▲▼宜蘭傳藝園區全新設立「巧藝館」。全聯董事長林敏雄、文化部長李永得；全聯善美的文化藝術基金會董事江蕙、董事唐美雲等人出席。（圖／全聯提供）

▲▼全聯善美的文化藝術基金會全新設立「巧藝館」，在宜蘭傳藝園區舉行開幕式。全聯董事長林敏雄、文化部長李永得；全聯善美的文化藝術基金會董事江蕙、董事唐美雲等人出席。（圖／全聯提供）

今全聯基金會在宜蘭傳藝園區開設「巧藝館」，為傳統工藝師提供展示交流平台，林敏雄說「這是全聯基金會對推廣台灣傳統藝術的心意」。

而文化部長李永得今共同出席開幕式時，也誇讚全聯經營能力創造奇蹟，「相信全聯有辦法，將我國的工藝傳銷出去」，更讚賞林敏雄董事長不僅有能力，對文化也確實有心，光是疫情期間宜蘭傳藝不能營業，林敏雄個人掏出9千萬支持營運下去，這個有心不只是空口說白話，而是行動。

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