LIVE／入夜圓規雨彈持續！氣象局最新說明　12縣市發布豪雨特報

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局表示，輕颱圓規今晚（11日）5點位在鵝鑾鼻的南南東方約370公里海面，預計今晚至明天（12日）清晨最接近台灣，已經針對12縣市發布大雨至超大豪雨特報。氣象局今晚8點40分將直播說明，最新颱風動態與氣象資訊。

▲氣象局表示，圓規明天（12日）清晨到上午會逐漸遠離台灣。（圖／翻攝自中央氣象局）

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氣象局預報員謝佩芸表示，輕颱圓規預計明天（12日）清晨到上午會逐漸遠離台灣，若路徑和暴風圈無太大變化，預計明天清晨前後或上午，就有望解除海上颱風警報。

她指出，今天晚上到明天清晨圓規外圍雲系影響台灣甚巨，東半部以及北部山區需留意「大豪雨」等級降雨。宜蘭縣大同鄉今天下午測得366.5毫米累積雨量，已達大豪雨標準。

她提醒，圓規颱風對台影響程度，不亞於發布陸上警報的颱風，即便明天颱風遠離，東半部降雨雖會趨緩，但仍有明顯的雨勢。

▲氣象局11日晚間8時30分持續發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

▲台灣各地區12小時定量降水預報。（圖／氣象局提供）

根據氣象局發布的24小時雨量預估顯示，今日上午8時至明日上午8時，主要降雨在北部與宜花東，宜蘭平地單日累積雨量預估為250至400毫米，山區則可達300至490毫米

花蓮平地預估可達250至400毫米，山區則為400至600毫米；台東平地和山區預估均200至340毫米間；北部新北以及桃竹苗地區平地預估單日可達150至250毫米，山區則在250至400毫米間。