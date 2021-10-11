圓規接近中！全台停班停課一覽　基隆、高雄宣布12日正常上班上課

記者董美琪／綜合報導
颱風圓規逼近台灣，今天晚上至明天（12日）離台灣最近，氣象局預估12日可望解除海警。
根據12日20時最新資料顯示，第18號颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸通過巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。
今晚至明天(12日)白天「圓規」颱風外圍環流影響，北部及東半部地區持續有陣雨，易有大雨或豪雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區也偶有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，桃園以北及東半部高溫29、30度，新竹以南高溫約32至34度。
此外，「圓規」颱風外圍環流影響，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大，請避免前往海邊活動。
至於第19號颱風「南修」，今天下午2時位於鵝鑾鼻距離台灣東方約3720公里的海面上，預計朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。
▼輕颱圓規今天20:00位置。（圖／中央氣象局）
12日全台停班停課資訊整理如下：
基隆市｜12日照常上班、照常上課
台北市｜12日照常上班、照常上課
新北市｜12日照常上班、照常上課
桃園市｜12日照常上班、照常上課
新竹市｜12日照常上班、照常上課
新竹縣｜12日照常上班、照常上課
苗栗縣｜尚未宣布
台中市｜12日照常上班、照常上課
彰化縣｜尚未宣布
雲林縣｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布
嘉義市｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
台南市｜12日照常上班、照常上課
高雄市｜12日照常上班、照常上課
屏東縣｜尚未宣布
宜蘭縣｜尚未宣布
花蓮縣｜尚未宣布，秀林鄉、萬榮鄉11日晚間停止上班上課
台東縣｜尚未宣布，蘭嶼11日停止上班上課、綠島11日下午停止上班上課
澎湖縣｜尚未宣布
連江縣｜尚未宣布
金門縣｜尚未宣布
停班停課資訊以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。
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