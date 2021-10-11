圓規接近中！全台停班停課一覽　基隆、高雄宣布12日正常上班上課

記者董美琪／綜合報導

颱風圓規逼近台灣，今天晚上至明天（12日）離台灣最近，氣象局預估12日可望解除海警。

根據12日20時最新資料顯示，第18號颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸通過巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

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今晚至明天(12日)白天「圓規」颱風外圍環流影響，北部及東半部地區持續有陣雨，易有大雨或豪雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區也偶有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，桃園以北及東半部高溫29、30度，新竹以南高溫約32至34度。

此外，「圓規」颱風外圍環流影響，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大，請避免前往海邊活動。

至於第19號颱風「南修」，今天下午2時位於鵝鑾鼻距離台灣東方約3720公里的海面上，預計朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。

▼輕颱圓規今天20:00位置。（圖／中央氣象局）



12日全台停班停課資訊整理如下：

基隆市｜12日照常上班、照常上課

台北市｜12日照常上班、照常上課

新北市｜12日照常上班、照常上課

桃園市｜12日照常上班、照常上課

新竹市｜12日照常上班、照常上課

新竹縣｜12日照常上班、照常上課

苗栗縣｜尚未宣布

台中市｜12日照常上班、照常上課

彰化縣｜尚未宣布

雲林縣｜尚未宣布

南投縣｜尚未宣布

嘉義市｜尚未宣布

嘉義縣｜尚未宣布

台南市｜12日照常上班、照常上課

高雄市｜12日照常上班、照常上課

屏東縣｜尚未宣布

宜蘭縣｜尚未宣布

花蓮縣｜尚未宣布，秀林鄉、萬榮鄉11日晚間停止上班上課

台東縣｜尚未宣布，蘭嶼11日停止上班上課、綠島11日下午停止上班上課

澎湖縣｜尚未宣布

連江縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布