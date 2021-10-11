圓規來襲　侯友宜提醒今晚8點有強降雨、下午勿登山觀浪

▲侯友宜提醒市民，今天下午別登山、觀浪。（圖／新北市府提供）



記者黃巈禾／新北報導

根據中央氣象局資訊今（11日）下午2時的資訊，輕度颱風圓規相對位置已來到鵝鑾鼻南南東方約410公里海面上，以每小時26公里速度，向西進行，預計今晚至明天清晨最接近台灣。對此，新北市長侯友宜提醒，今天晚上8點以後仍有一波強降雨來臨請市民留意，另外今天下午切勿登山、觀浪。

侯友宜表示，新北市到現在為止，因為圓規颱風只發佈海上警報，區域都在南部的海域裡面，新北市不在海上警戒區裡，到下午2點新北市雨量最多是烏來區，有169毫米，烏來區是雨量最高的地方。

侯友宜提醒，目前雨勢稍微暫緩，但是到了今天晚上8點以後仍有一波強降雨來臨，請市民多多注意，明天上午颱風警報就會解除，今天下午因為風大、海邊的浪也大，請大家下午不要登山、觀浪，做好防颱措施，有事就撥打119和110。

中央氣象局表示，受到中央山脈影響，今明兩天降雨多集中東半部，24小時累積雨量預計宜蘭、花蓮平地以及北部山區雨量可達大豪雨等級，花蓮山區不排除上看超大豪雨。

根據中央氣象局今日發布24小時雨量預估顯示，今日上午8時至明日上午8時，主要降雨多分布在北部與宜花東，北部新北以及桃竹苗地區平地預估單日可達150至250毫米，山區則在250至400毫米間；宜蘭平地單日累積雨量預估可達250至400毫米，山區則可達300至490毫米；花蓮平地預估可達250至400毫米，山區則為400至600毫米；台東平地和山區預估均200至340毫米間。