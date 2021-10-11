「圓規」雨量預測出爐！東部上看超大豪雨　一圖看未來雨勢怎麼下

▲圓規颱風今明兩天將為東半部帶來強降雨，西半部因中央山脈阻擋，降雨明顯趨緩。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊今日（10/11）14時資訊，輕度颱風圓規相對位置已來到鵝鑾鼻南南東方約410公里海面上，以每小時26公里速度，向西進行。中央氣象局表示，圓規颱風預計今晚至明天清晨最接近台灣，受到中央山脈影響今明兩天將與多集中東半部，24小時累積雨量預計宜蘭、花蓮平地以及北部山區雨量可達大豪雨等級，花蓮山區則不排除上看超大豪雨。

另根據中央氣象局今日發布24小時雨量預估顯示，今日上午8時至明日上午8時，主要降雨多分布在北部與宜花東，宜蘭平地單日累積雨量預估可達250至400毫米，山區則可達300至490毫米；花蓮平地預估可達250至400毫米，山區則為400至600毫米；台東平地和山區預估均200至340毫米間；北部新北以及桃竹苗地區平地預估單日可達150至250毫米，山區則在250至400毫米間。

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根據氣象局定義，24小時累積雨量達350毫米以上為「大豪雨」，24小時累積雨量達500毫米以上則為「超大豪雨」。宜蘭、花蓮以及北部山區雨量可達大豪雨等級，花蓮山區則不排除上看超大豪雨。

氣象局也統計圓規颱風主要影響期間各地總雨量預估，從今日0時至明天晚間24時，兩天時間宜、花、東三縣市平地累積雨量可達300至500毫米，但東半部山區累積雨量更為可觀，宜蘭山區預計可達450至700毫米、花蓮山區500至800毫米、台東山區400至600毫米。

北部山區今日0時至明天晚間24時則為300至500毫米，中部山區200至450毫米，南部山區200至400毫米。氣象局說明，西半部竹苗以南山區受氣流背風過山影響，預估主要降雨集中於中央山脈稜線附近區域。

中央氣象局下午舉行線上記者會，預報員謝佩芸表示，圓規颱風持續朝西移動，預計將通過巴士海峽南側，台灣沿海風浪偏強風力也明顯偏大，至今天下午14時蘭嶼已測得16級陣風，雲林以北到東半部、離島地區沿海也都測得9到12級陣風。

謝佩芸也說，根據氣象局統計，從今日0時至下午14時，累積雨量最多者位於宜蘭縣大同鄉累積雨量已達299毫米，台中市和平區也出現274.5毫米。但東西半部天氣差異大，西半部受東風過山沉降影響，雲林、嘉義、彰化今日下午都出現35度高溫，但預計今天下半天開始，西半部雲量也將增多，預計將有有局部短暫雨發生。

另外，根據行政院人事總處「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，則有望放颱風假。謝佩芸談到，停班課由各縣市地方政府根據天候、交通、救災等因素權衡而定，圓規颱風影響最明顯的時間為今晚到明天清晨，明天白天風雨減弱，但上午北部至宜蘭、恆春半島等近海地區仍有可能出現10級強陣風。