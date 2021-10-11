　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「圓規」雨量預測出爐！東部上看超大豪雨　一圖看未來雨勢怎麼下

▲圓規颱風1011。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲圓規颱風今明兩天將為東半部帶來強降雨，西半部因中央山脈阻擋，降雨明顯趨緩。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊今日（10/11）14時資訊，輕度颱風圓規相對位置已來到鵝鑾鼻南南東方約410公里海面上，以每小時26公里速度，向西進行。中央氣象局表示，圓規颱風預計今晚至明天清晨最接近台灣，受到中央山脈影響今明兩天將與多集中東半部，24小時累積雨量預計宜蘭、花蓮平地以及北部山區雨量可達大豪雨等級，花蓮山區則不排除上看超大豪雨。

另根據中央氣象局今日發布24小時雨量預估顯示，今日上午8時至明日上午8時，主要降雨多分布在北部與宜花東，宜蘭平地單日累積雨量預估可達250至400毫米，山區則可達300至490毫米；花蓮平地預估可達250至400毫米，山區則為400至600毫米；台東平地和山區預估均200至340毫米間；北部新北以及桃竹苗地區平地預估單日可達150至250毫米，山區則在250至400毫米間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象局定義，24小時累積雨量達350毫米以上為「大豪雨」，24小時累積雨量達500毫米以上則為「超大豪雨」。宜蘭、花蓮以及北部山區雨量可達大豪雨等級，花蓮山區則不排除上看超大豪雨。

氣象局也統計圓規颱風主要影響期間各地總雨量預估，從今日0時至明天晚間24時，兩天時間宜、花、東三縣市平地累積雨量可達300至500毫米，但東半部山區累積雨量更為可觀，宜蘭山區預計可達450至700毫米、花蓮山區500至800毫米、台東山區400至600毫米。

北部山區今日0時至明天晚間24時則為300至500毫米，中部山區200至450毫米，南部山區200至400毫米。氣象局說明，西半部竹苗以南山區受氣流背風過山影響，預估主要降雨集中於中央山脈稜線附近區域。

▲中央氣象局總雨量預估。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲中央氣象局總雨量預估。（圖／翻攝自中央氣象局）

中央氣象局下午舉行線上記者會，預報員謝佩芸表示，圓規颱風持續朝西移動，預計將通過巴士海峽南側，台灣沿海風浪偏強風力也明顯偏大，至今天下午14時蘭嶼已測得16級陣風，雲林以北到東半部、離島地區沿海也都測得9到12級陣風。

謝佩芸也說，根據氣象局統計，從今日0時至下午14時，累積雨量最多者位於宜蘭縣大同鄉累積雨量已達299毫米，台中市和平區也出現274.5毫米。但東西半部天氣差異大，西半部受東風過山沉降影響，雲林、嘉義、彰化今日下午都出現35度高溫，但預計今天下半天開始，西半部雲量也將增多，預計將有有局部短暫雨發生。

另外，根據行政院人事總處「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，則有望放颱風假。謝佩芸談到，停班課由各縣市地方政府根據天候、交通、救災等因素權衡而定，圓規颱風影響最明顯的時間為今晚到明天清晨，明天白天風雨減弱，但上午北部至宜蘭、恆春半島等近海地區仍有可能出現10級強陣風。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
獨／撿到2串衛生紙變小偷！　回收嬤被要18萬和解
少女失蹤2年成懸案！Google地圖驚見「最後身影」
16人困神秘沙灘喊：不是露營　沙灘車業者「光線說」打臉
快訊／圓規大風吹倒路樹　機車騎士慘遭壓
一條「很長雨帶」接近中！　鄭明典：大家要注意
領五倍券少1000！人妻漏掉「關鍵步驟」只能認賠
快訊／國五「這段」紫爆！　國一、國三多段壅塞
圓規狂襲「巨大路樹壓爛休旅車」　駕駛平躺逃一劫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻打完1劑AZ「第2劑想等BNT」　鄉民3點狂勸退：再等只剩高端

一條很長雨帶接近中！　鄭明典：迎風面會有一陣持續性雨勢

第一勝景不再！到這裡被臭到要戴口罩　北斗美人樹旁變臭水溝

國五「頭城－宜蘭」紫爆！　國一國三北向多段壅塞

「這年齡層」終於等到BNT！鄉民爆淚狂謝他：第一劑等半年

好市多塞爆！收假日「結帳等45分↑」一度封停車場　百人瘋搶它

第12輪也有莫德納！預計10／18開放預約　1族群符合資格

領五倍券少1000元！人妻漏掉「關鍵步驟」只能認賠　1988也救不了

「圓規」雨量預測出爐！東部上看超大豪雨　一圖看未來雨勢怎麼下

狂風襲花蓮「3樓高路樹被吹倒」橫躺路中央！樹幹壓扁汽車…畫面曝

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

圓規估晚間海警！注意致災降雨 19號颱風南修生成對台暫無影響

人妻打完1劑AZ「第2劑想等BNT」　鄉民3點狂勸退：再等只剩高端

一條很長雨帶接近中！　鄭明典：迎風面會有一陣持續性雨勢

第一勝景不再！到這裡被臭到要戴口罩　北斗美人樹旁變臭水溝

國五「頭城－宜蘭」紫爆！　國一國三北向多段壅塞

「這年齡層」終於等到BNT！鄉民爆淚狂謝他：第一劑等半年

好市多塞爆！收假日「結帳等45分↑」一度封停車場　百人瘋搶它

第12輪也有莫德納！預計10／18開放預約　1族群符合資格

領五倍券少1000元！人妻漏掉「關鍵步驟」只能認賠　1988也救不了

「圓規」雨量預測出爐！東部上看超大豪雨　一圖看未來雨勢怎麼下

狂風襲花蓮「3樓高路樹被吹倒」橫躺路中央！樹幹壓扁汽車…畫面曝

男神鳳小岳崩壞！　汽球式暴肥「禿頭+雙下巴」網嚇瘋：這哪位？

秒飛日本京都！台南新開幕老宅咖啡廳　香濃紅豆山視、味覺都享受

Instagram將推「休息一下」新功能　防止青少年社群成癮

獨／撿2串衛生紙變小偷！回收嬤被要18萬和解　嚇到反告恐嚇取財

一天只接一組客人！台菜私廚「春韭」很古早味　招牌必吃黃金雞湯

首選炸牛排！桃園ATT新開幕丼飯店　小菜湯品＋白飯飲料無限供應

金曲歌王策展2音樂節　彭佳慧無酬力挺「換1整年美濃板條」！

高雄市區透天508萬！鄉民見「屋齡60年」仍喊衝了：敲掉重蓋都賺

陳鏞基因頭部觸身球練習仍暈眩　統一臨時換林子豪先發

國慶連假合力疏導保順暢　台南市警局打擊危駕酒駕不打烊

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

查好食券店家「結帳卻不能用」！苦主嘆：你不孤單

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

第12輪莫德納！10/18開放預約

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

逼女友當街下跪？名車男「遭公審罵爆」竟是烏龍

第12輪開放「3款國際疫苗」　預計「全年齡層」都打得到BNT！

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

圓規風雨才剛開始！最強時間點曝　已現15級陣風

更多熱門

相關新聞

大雨來襲2省道下午封路　8山區路段視風雨調整

大雨來襲2省道下午封路　8山區路段視風雨調整

圓規颱風來襲，中央氣象局預估今天下午起至明天上午外圍環流將影響北部、東半部地區，交通部公路總局也提升警戒作業，已規劃兩處省道將實施預警性封路，以及8山區路段將視風雨狀況考量，不排除陸續實施預警性封閉。

國五北向宜蘭－頭城「時速31公里」　國道壅塞時段一次看

國五北向宜蘭－頭城「時速31公里」　國道壅塞時段一次看

大豪雨襲新北宜花！　東台灣雨量預估上看600毫米

大豪雨襲新北宜花！　東台灣雨量預估上看600毫米

氣象局啟動「圓規」追風計畫　鄭明典：數據供全世界使用

氣象局啟動「圓規」追風計畫　鄭明典：數據供全世界使用

護國神山擋下風雨！　圓規颱風降雨預報圖曝光

護國神山擋下風雨！　圓規颱風降雨預報圖曝光

關鍵字：

圓規颱風國慶連假

讀者迴響

熱門新聞

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

果農被口塞下體慘死　凶手竟是「他」

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

查好食券店家「結帳卻不能用」！苦主嘆：你不孤單

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

第12輪莫德納！10/18開放預約

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

逗弄比特犬爆血亡　犬隻現況曝光

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

《賭俠II》「最強綠葉」逝世享壽79歲

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

逼女友當街下跪？名車男「遭公審罵爆」竟是烏龍

第12輪開放「3款國際疫苗」　預計「全年齡層」都打得到BNT！

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面