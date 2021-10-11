快訊／第11輪BNT預約開始！指揮中心下午2點記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，BNT、莫德納等疫苗陸續到貨，中央流行疫情指揮中心也加速疫苗施打，而疫苗接種時程也來到第11輪，主要施打BNT第一劑和AZ第二劑，BNT也在今天上午10點開放預約，為分流預約潮，AZ第二劑訂在10/12上午10點開放。指揮中心繼昨國慶日記者會停開一天，今也將持續召開記者會說明最新疫情和疫苗接種政策。

第11輪BNT第1劑接種對象為45歲（含）以上（1976/12/31（含）前出生）、22-12歲（1999/1/1（含）-2009/10/15（含）間出生）以及18歲以上第9類對象（2003/12/31（含）前出生）。

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AZ第2劑接種對象為7/22（含）前已接種第1劑之18歲以上民眾（2003/10/15（含）前出生）、7/30（含）前已接種第1劑之5歲以上民眾（1967/12/31（含）前出生）。

為避免人潮瞬間湧入網站，指揮中心也採預約分流，BNT第1劑開放時間為10/11上午10時〜10/13中午12時，AZ第2劑開放時間為10/12上午10時~10/13中午12時，施打時程是10/15~10/21。