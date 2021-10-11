全世界最難施作！工程師雪隧內命懸一線　一個舉動救了300多人

▲一台耗資十幾億元的「全斷面隧道鑽掘機」（TBM）對雪隧施工相當重要。（圖／CTWANT提供）



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雪山隧道（雪隧）這條號稱全世界最難施作的隧道工程，曾在一九九七年十二月間碰上嚴重崩塌，讓一台耗資十幾億元的「全斷面隧道鑽掘機」（Tunnel Boring Machine，縮寫TBM）全毀，而這場意外因為緬甸華僑出身的時任機電副主任冷耀東一個舉動，拯救了三百多人的性命。

雪隧被稱爲宜蘭開發史的第三次革命，第一次是前人兩百三十多年前的吳沙開墾；第二次是近百年前的台北至宜蘭鐵路開通；第三次就是多國人員參與的雪隧建設。

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冷耀東邊回憶說，一九九七年十二月十四日，一個周日下午，雪隧開挖西行線期間，從宜蘭往台北方向施工，那時碰到一個大斷層，TBM卡住、機器轉不動，停頓點上方一直漏水，工程人員想說將空隙填起來就好；但時間到了大夜班，大量的水開始湧出，組裝好的環片也出現龜裂，在場的所有員工隨即開始搶救。

▲建設雪隧動用上千名工程人員，日以繼夜不間斷開挖。（圖／CTWANT提供）



「隔天，十二月十五日周一，水持續從四面八方湧進來，工程人員盡量補強、撐住，但工程環片龜裂愈來愈嚴重，大約是早上八點，現場有兩、三百個人搶救，我們還不放棄。」冷耀東說，到了中午時分，從沈悶的大地壓力聲音感到不對勁，確定搶修是不行通了，數百人就從漏水的地點，先往後撤離一百五十多公尺查看變化。

冷耀東表示，「那時我發現TBM的高壓主電源沒有關（二二點八KVA），隨著水一直灌出來，很害怕讓近三百人處於觸電危險中，因此當機立斷跟一位負責機電的同仁回到TBM的主控室關電。」他說，自己那時才四十來歲，關掉電源後想說就近觀察，盤算著若上方崩塌會壓在TBM哪些地方，之後要準備修復材料，「我還在想這些東西，看了一陣子。」

▲雪隧工程曾踫上大意外，時任機電副主任冷耀東過程中冒險關閉高壓主電源，避免掉一場災難。（圖／CTWANT提供）



「什麼事情救了我呢？當時沒帶手電筒就衝回斷裂點關電源，後來想到若發生崩塌，恐會一片漆黑，才突然想到要趕回撤離點。就是這個念頭救了我，一轉身離開龜裂點時，後方就聽到崩塌聲，我不敢回頭看，與同仁疾跑回到安全撤離地方，才鬆了一口氣。」冷耀東說，好險那次沒人傷亡，算不幸中的大幸。

冷耀東向CTWANT談起一九九七年那次意外時，不免讓人為之捏一把冷汗，也為之敬佩時。他卻謙虛地說，當下經過一夜一日，心中只想著對TBM負全責，年輕氣盛完全沒有想到其他事，全心以工作為優先，可能才會有那些行動，稱不上是什麼英雄。

冷耀東也透露，太太常說自己投入太深，睡覺講夢話都在談TBM，覺得很有趣，「有次她還趁我說夢話時，問我TBM的事情，我還會應答。」他也提到，有次碰到斷層帶，白班、小夜班開挖很順利，前進約二十幾公尺，但那天晚上睡覺時，自己卻夢到TBM往一個黑洞深淵中栽進去，結果隔天真的出了點小意外，自己也不禁想是不是靈魂早跟TBM牽絆在一起了。

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