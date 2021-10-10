蔡英文挨批消失國號　波蘭YouTuber這樣說釣出總統回應

▲YouTuber安德。（圖／翻攝自Facebook／外國人在台灣-安德鏡頭下的世界）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文近期投書《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊，使用「President of Taiwan（台灣總統）」頭銜，遭前總統馬英九抨擊讓中華民國不見、當的是哪一個總統。波蘭YouTuber安德對此表示，不在乎名字，「她是世界上最好的國家之一」。該篇貼文也釣出蔡英文留言回應。

安德是一名YouTuber，出生波蘭，2013年第一次來到台灣就深被台灣人的溫暖、台灣的美食和文化吸引，也在台灣遇到人生的另一半。

安德10日在臉書PO出一張登山的照片，手拿我國國旗。他表示，有些人叫她台灣，有些人叫她福爾摩沙，有些人叫她中華民國，甚至有些人叫她造反省，「我不在乎名字，事實是我們有自己的貨幣、自己選的總統，我想要的是每個人都知道，她是世界上最好的國家之一， 她有世界上最好的人、無數令人嘆為觀止的景色、美味的食物、興盛的經濟，我非常高興稱她為我的家！我愛台灣，雙十節快樂！」

該篇貼文吸引許多網友回應「你比台灣人更愛台灣！」、「謝謝你愛台灣」。蔡英文晚間9時許也留言回應「謝謝你跟我們一起愛這塊土地，台灣歡迎你！」