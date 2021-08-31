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桃園貨車駕駛無照酒駕撞死「天使志工」單親媽　二審判賠

▲桃園貨運司機朱汶珽前年8月間酒駕貨車超速失控撞死3名環保志工案，地院又查出宅涉及性侵未滿16歲小女友，判刑5月。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園貨運司機朱汶珽，無照酒駕撞死3人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園巿男子朱汶珽2019年8月間，清晨酒後無照駕駛物流公司的小貨車，途經蘆竹區時，車輛失控衝撞路旁車輛，波及在車旁打掃環保志工等人，釀成3死4傷悲劇。其中一名打掃志工是單親媽媽，獨力扶養2名子女長大，在地方上堪稱為「天使志工」，家屬求償，一審判決朱男須賠257萬餘元，上訴二審後，高等法院改判決朱男須賠償237萬餘元。可上訴。

本案發生於2019年8月24日清晨，朱男（28歲）受雇為物流送貨司機，還無照駕駛，他在凌晨1時許，在桃園市蘆竹區某超商送貨後，駕駛物流公司的小貨車搭載其女友返回龍潭途中，陸續在車內飲用含有酒精成分之保力達加維大力飲料。朱男的車輛沿著桃園市蘆竹區大竹路288巷往上竹路方向以時速約70公里過彎，結果失控打滑、跨越分向限制線，撞擊停放在對向車道路邊的4部自小客車。現場清掃路面的環保志工之謝姓、黃姓婦人，以及晨運民眾葉姓老翁，送醫後不治；另外林姓、李姓行人，以及朱男和女友也受傷，總計這場意外，造成3死4傷。

檢警到場，測得朱男之酒後吐氣所含酒精成分每公升達0.64毫克，檢方依照「醉態駕駛致人於死」等罪，提起公訴，最後朱男遭判處有期徒刑8年10月定讞。

被朱男撞死的志工謝姓婦人，在事後接受媒體採訪，原來她早年在銀行上班，陪著丈夫白手起家、開辦工廠，但丈夫20年前因病離世，謝婦的一對子女當時還在讀國小，她省吃儉用，將一雙兒女拉拔長大，還竭盡所能供應兒子出國留學，最後因緣際會下加入宗教團體，開啟一輩子的志工之路。平日除了清掃社區以外，高雄氣爆、中南部水患等等災難，她總是報名參與志工，在過世前已經擔任志工30年，是地方上出名的「天使志工」媽媽。

婦人遭撞死後，家屬起訴求償664萬餘元，一審判決朱男與雇用他的公司，必須連帶賠償257萬餘元。案經上訴，高等法院審理後，扣除家屬先領取的強制責任險200萬元，以及公司先給付的20萬慰問金，最後改判決朱男與公司須連帶賠償237萬餘元。可上訴。

▼貨運司機朱汶珽當時酒駕肇事的現場，一片狼藉。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲貨運司機朱汶珽今年8月間酒後駕駛貨車超速失控撞死2名環保志工、1名路人重大車禍，現場一片混亂。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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