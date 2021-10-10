LIVE／輕颱圓規20：30發布海警！氣象局最新說明　未來5天風雨一次看

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局表示，今年第18號颱風「圓規」逐漸接近台灣，不過根據目前的路徑預測，「圓規」有較高機率從巴士海峽南側經過，但由於其外圍環流寬廣，北部及東半部地區有可能出現致災性降雨。氣象局預計今晚（10日）8時30分發布海上颱風警報、晚間8時40分舉行記者會說明「圓規」的最新動態。

氣象局指出，輕度颱風「圓規」預計周一（11日）進入巴士海峽，周二（12日）通過巴士海峽往南海前進，此時為影響台灣最明顯的時候，直到周三（13日）颱風逐漸遠離，各地雨勢趨緩。

根據氣象局今日（11日）下午2時資訊，颱風圓規位在北緯17.5度，東經128.1度，以每小時27公里速度，向西北進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑150公里。

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▲氣象局晚間8時40分將舉行記者會說明「圓規」的最新動態。（圖/翻攝自中央氣象局）

周一、周二（11、12日）受「圓規」外圍環流及北方高壓影響下，台灣環境風場為東北風，水氣多，東半部、北部地區及中南部高山易有大雨或豪雨，東半部地區及桃園以北山區有局部豪雨等級以上降雨的機率，中南部地區也有局部短暫陣雨。

周三至周五（13日至15日）水氣仍偏多，大環境為東北風，北部及東半部地區整天斷斷續續有短暫陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨，不過整體雨勢上會逐漸地減緩。

中央氣象局今晚（10日）8點10分針對新北市、基隆市及宜蘭縣發布大雨特報。