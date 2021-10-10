　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於府城首度華麗登台，兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾，這是有錢也看不到的演出，觀眾讚聲不斷，現場氣氛嗨到高點，節目結束後，信徒爭相鑽入善化慶安宮神轎下，盼後疫情時代神明保佑信眾平安順遂。

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《刈香傳藝．陣有藝思》10月8日、9日連續兩晚於台南市府西側廣場上演，傳統藝陣以現代藝術手法重新演繹，共吸引約1萬5千位喜愛傳統藝陣與廟宇文化的民眾到場觀看，台南地區有10位神尊也入現場行館欣賞演出，廟會文武陣搬上舞台，在視覺設計與音樂創新融合下，舞台效果奇幻多變，氣勢磅礡，隨著說書人的帶領，民眾更加親近藝陣文化，熱鬧氣氛嗨翻市府廣場。

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，「蕃薯不驚落土爛、只待根脈代代湠」，這場是台南首創的大型藝陣舞台演出，感謝廟宇與陣頭的齊心相挺，此次演出讓廟宇藝陣不但能以台南街頭為舞台，也能在專業的表演藝術舞台上盡情發揮，透過表演藝術的聲光效果，打造出讓人耳目一新、足以代表台灣特色的國際級演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議長郭信良也率領多位關切廟宇、藝術文化發展的議員上台致詞，全力支持藝陣演出，傳承台南藝陣文化，本次演出總顧問陳錦誠表示，台南是眾神之都，更難得的是藝陣團隊有強烈的精神傳承，以台南宋江陣為例，可以感受後輩對前輩老師傅的敬重與對本土文化強烈的認同。現場更有多位外國學子在台下欣賞，對於南管、北管、牛犁歌陣、爭樂、哨角隊音樂以及跳鼓陣、鬥牛陣、高蹺陣、金獅陣、龍陣、午馬四將、八家將、官將首、請王送王、旗牌官、神轎進場等橋段，看得目不轉睛。

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場98歲的何國昭師父看完後，感動的走到台下與溪南寮金獅學會的青壯輩團員合影，文化的傳承在於一代代的強烈使命感，許多民眾也說「這是有錢也看不到的演出」，台南市文化局局長葉澤山表示，透過專業的舞台演出，鼓勵藝陣團員有更大的動力向前，並讓廟宇文化除了在廟口、街頭，還能走上國際舞台。

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次藝陣演出涵蓋甲正和軒民俗古樂團、台南應用科技大學舞蹈系、泰山民俗技藝團、台南市七股區竹橋國民小學、八份開基姑媽宮、溪南寮金獅學會、三股龍德宮、台南永康詠春兩廣龍獅戰鼓團、佳里吉和堂八家將、八方傳統藝陣創新藝團、國立台南藝術大學中國音樂學系箏樂團、海寮普陀寺南管、善化慶安宮、佳里幽冥殿、西港慶安宮等團隊，陣容堅強，將陣頭傳藝搬上舞台，讓街頭藝陣轉化為舞台演出，熱鬧揭開台南藝術節序幕。

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於疫情影響，許多民眾無法參加今年香科盛會，隨著《刈香傳藝．陣有藝思》演出，民眾趁難得機會，參拜現場行館內的神尊，包含西港慶安宮千歲爺、佳里幽冥殿地藏王菩薩、佳里吉和堂李府大神、海寮普陀寺楊府太師、善化慶安宮四媽祖、八份姑媽宮仙姑娘媽、詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、龍德宮聖母、鹿耳門天后宮天上聖母、台南正統鹿耳門聖母廟出巡大媽。

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次演出，除了有台南市長黃偉哲與多位議員臉書串連直播外，台南地區諸多宮廟也加入線上直播行列，總共有27個臉書粉專大串連，超過20多萬人觸及觀看，透過現代科技傳播力量，推廣廟宇文化與藝陣傳承。

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
新竹男遭比特犬咬中大腿動脈　爆血慘死
明年「這4筆費用」也要漲　網看哭：錢變更薄了
快訊／國慶焰火倒數！壽山情人觀景台塞爆
五倍券官網驚見簡體字　經濟部回應了
快訊／博恩當爸了！突曝一張照：開放投稿名字
第二劑副作用躲不掉！藥師認證「疫苗必備3寶」　這兩款維他命一
「國旗女孩」登總統府　國慶光雕最終場
快訊／谷阿莫進軍Toyz頻道！帶經紀人、周周驗尿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

搶疫後5倍券、動滋券商機　健身房打造頂級體驗迎客

出遊住「五星級夜景」日租套房！她一開窗臉綠了：還是算了吧

唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆：天才copy大臣

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

搶疫後5倍券、動滋券商機　健身房打造頂級體驗迎客

出遊住「五星級夜景」日租套房！她一開窗臉綠了：還是算了吧

唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆：天才copy大臣

陳冠宇投太閃　曾總發現出手點問題

新竹男酒後興起找比特犬玩　遭暴衝咬中大腿動脈爆血亡　

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

游霆崴4.2局失3分被盜慘　兄弟5局3比0領先悍將

快訊／國慶焰火倒數！壽山情人觀景台塞爆禁入　快改觀賞點賞美景

率先20勝督促選手　餅總：確定拿下才穩當

五倍券官網原始碼出現簡體字　經濟部道歉坦承不妥：「與唐鳳無關」！

曾仁和失誤丟分退場　樂天0比4落後統一

快訊／博恩當爸了！1年前才說絕對不生　溫馨抱寶寶：開放投稿名字

基本工資調5.21%！明年「這4筆費用」跟著漲　網看哭：錢變更薄了

生活熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　強風豪雨帶曝光

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布「加開5天快打站」

全台變天時程出爐　台北人可能冒風雨開工

更多熱門

相關新聞

烈士墓園不能跳廣場舞　網讚爆！

烈士墓園不能跳廣場舞　網讚爆！

中國大媽熱愛廣場舞眾所皆知，雖然跳舞有助於強身健體，但廣場舞造成的噪音擾民、搶占活動場地等衝突也常引人詬病。對此，國家體育總局13日發布公告，宣布將嚴格規範，未來不得在烈士陵園等莊嚴場所跳廣場舞，讓網友大讚真是太好了！

川普大使餐會遭控詐欺！他駁斥提告

川普大使餐會遭控詐欺！他駁斥提告

3位半裸日男醉倒彷彿「神衹降臨」

3位半裸日男醉倒彷彿「神衹降臨」

莊嚴或奢華？靜思堂民眾看法兩極

莊嚴或奢華？靜思堂民眾看法兩極

關鍵字：

刈香傳藝莊嚴

讀者迴響

熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男偶像遭女友詐騙事業敗光　自殺未遂隱居13年

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面