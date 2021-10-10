《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

▲《刈香傳藝．陣有藝思》兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於府城首度華麗登台，兩天吸引逾萬人齊聚市府廣場，線上直播觸及率突破20萬人次，華麗又莊嚴的演出驚豔台下觀眾，這是有錢也看不到的演出，觀眾讚聲不斷，現場氣氛嗨到高點，節目結束後，信徒爭相鑽入善化慶安宮神轎下，盼後疫情時代神明保佑信眾平安順遂。





《刈香傳藝．陣有藝思》10月8日、9日連續兩晚於台南市府西側廣場上演，傳統藝陣以現代藝術手法重新演繹，共吸引約1萬5千位喜愛傳統藝陣與廟宇文化的民眾到場觀看，台南地區有10位神尊也入現場行館欣賞演出，廟會文武陣搬上舞台，在視覺設計與音樂創新融合下，舞台效果奇幻多變，氣勢磅礡，隨著說書人的帶領，民眾更加親近藝陣文化，熱鬧氣氛嗨翻市府廣場。





市長黃偉哲表示，「蕃薯不驚落土爛、只待根脈代代湠」，這場是台南首創的大型藝陣舞台演出，感謝廟宇與陣頭的齊心相挺，此次演出讓廟宇藝陣不但能以台南街頭為舞台，也能在專業的表演藝術舞台上盡情發揮，透過表演藝術的聲光效果，打造出讓人耳目一新、足以代表台灣特色的國際級演出。

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議長郭信良也率領多位關切廟宇、藝術文化發展的議員上台致詞，全力支持藝陣演出，傳承台南藝陣文化，本次演出總顧問陳錦誠表示，台南是眾神之都，更難得的是藝陣團隊有強烈的精神傳承，以台南宋江陣為例，可以感受後輩對前輩老師傅的敬重與對本土文化強烈的認同。現場更有多位外國學子在台下欣賞，對於南管、北管、牛犁歌陣、爭樂、哨角隊音樂以及跳鼓陣、鬥牛陣、高蹺陣、金獅陣、龍陣、午馬四將、八家將、官將首、請王送王、旗牌官、神轎進場等橋段，看得目不轉睛。





現場98歲的何國昭師父看完後，感動的走到台下與溪南寮金獅學會的青壯輩團員合影，文化的傳承在於一代代的強烈使命感，許多民眾也說「這是有錢也看不到的演出」，台南市文化局局長葉澤山表示，透過專業的舞台演出，鼓勵藝陣團員有更大的動力向前，並讓廟宇文化除了在廟口、街頭，還能走上國際舞台。





本次藝陣演出涵蓋甲正和軒民俗古樂團、台南應用科技大學舞蹈系、泰山民俗技藝團、台南市七股區竹橋國民小學、八份開基姑媽宮、溪南寮金獅學會、三股龍德宮、台南永康詠春兩廣龍獅戰鼓團、佳里吉和堂八家將、八方傳統藝陣創新藝團、國立台南藝術大學中國音樂學系箏樂團、海寮普陀寺南管、善化慶安宮、佳里幽冥殿、西港慶安宮等團隊，陣容堅強，將陣頭傳藝搬上舞台，讓街頭藝陣轉化為舞台演出，熱鬧揭開台南藝術節序幕。





由於疫情影響，許多民眾無法參加今年香科盛會，隨著《刈香傳藝．陣有藝思》演出，民眾趁難得機會，參拜現場行館內的神尊，包含西港慶安宮千歲爺、佳里幽冥殿地藏王菩薩、佳里吉和堂李府大神、海寮普陀寺楊府太師、善化慶安宮四媽祖、八份姑媽宮仙姑娘媽、詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、龍德宮聖母、鹿耳門天后宮天上聖母、台南正統鹿耳門聖母廟出巡大媽。





本次演出，除了有台南市長黃偉哲與多位議員臉書串連直播外，台南地區諸多宮廟也加入線上直播行列，總共有27個臉書粉專大串連，超過20多萬人觸及觀看，透過現代科技傳播力量，推廣廟宇文化與藝陣傳承。