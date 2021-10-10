▲新竹女9年生8胎「增產報國」，鄭寶清籲總統召見送百萬加住宅。（圖／鄭寶清辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣不婚少子化嚴重，新竹一名34歲林小姐「9年生8胎」，近日掀起熱議！民進黨2022桃園市長參選人鄭寶清10日認為，在少子化危機之下，政府應該大力鼓勵願意多生的夫妻。他呼籲總統蔡英文召見這名「超強孕婦」林小姐，給予100萬元的獎勵金與一戶住宅，並且提供各種生活優惠，讓政府成為最佳隊友，「一起照顧我們的寶貝」。

鄭寶清說，根據近日媒體報導，新竹一名林小姐在9年內生下4男4女，兒女滿堂固然喜悅，經濟負擔也相對沈重，林小姐為節省支出，孩子們無法去上才藝、安親班，還必須獨自承擔所有課後輔導責任。對於林小姐夫妻「增產救國」，鄭寶清呼籲總統召見鼓勵，並且提供高額獎勵、住宅與生活優惠。

鄭寶清透露，自己同樣出身於眾多兄弟姐妹的「16寶之家」，深刻體會養小孩的經濟壓力非常龐大。因此2018年擔任立委時，就優先提案爭取育兒津貼、共享育嬰假、多子女家庭的特別補助，並且受到總統蔡英文大力支持，今年便宣布育兒津貼每月增加到3500元，明年更加碼至5000元。

鄭寶清表示，少子化已成國安危機，經濟壓力是生育率低迷主因，為了鼓勵生育提高人口紅利，政府應打造更友善的育兒環境，提供更多元的獎勵補貼。未來若能擔任市長，他將大力推動相關補助與措施，希望減輕父母的負擔，讓年輕人都「敢結婚、敢生子」，共同創造美好的未來。