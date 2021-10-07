幫年輕人安心買房　鄭寶清力倡設立「青年購屋基金」

▲全國首創！鄭寶清提「青年購屋基金」。（圖／鄭寶清辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台房價居高不下，年輕人買房成為一大難題！民進黨20220桃園市長參選人鄭寶清7日提出政見，力倡「容積換住宅」，藉此設立「青年購屋基金」，政府不必舉債也不會債留子孫，就能幫助年輕人安心買房，為全國首創、六都第一的創新解決方案。

鄭寶清說，根據內政部最新數據，全國房價所得比高達9.07倍，桃園市則為7.58倍，雖然低於全國比，但也代表桃園年輕人必須不吃不喝好幾年才能買下一間房，不僅讓民眾難以安身立命，也間接導致許多年輕人「不敢婚不敢生」，成為台灣一大社會問題。

為了落實居住正義，鄭寶清提到，他過去在立法院內最早提出《住宅法》，同時也提案推動「容積換住宅」，兩案都已經立法完成。他解釋，「容積換住宅」就是政府給建商獎勵，把多出來的部份容積金額作為青年購屋基金。鄭寶清認為，政府可以用容積換住宅的立法精神，設立「青年購屋基金」。這麼一來，政府不必舉債，就能讓年輕人安心在桃園買房，輕鬆創造雙贏。

鄭寶清強調，幫助年輕人買房是政府刻不容緩的責任，他的主張是全國首創，六都也沒有人做過。他說，居住正義喊了這麼多年，不應該淪為口號，而是要真正做到，政府需要用更創新的思維與作法，真正解決民眾的困難，讓年輕人都可以安居樂業。