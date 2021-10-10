蔡英文開場祝「中華民國生日快樂」　力讚國人防疫、感謝友情疫苗

記者蔡文鈴／台北報導

110年雙十國慶大典10日上午於總統府前舉行，總統蔡英文今年國慶演講，將以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，共分為五大部分。面對新冠肺炎疫情肆虐全球，我國於五月面臨疫情大爆發，八百多位民眾失去了生命，蔡英文特別向家屬致上最誠摯的慰問，也感謝鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟等民間組織，跟政府攜手合作，以及國際友人的協助「友情的疫苗」。

蔡英文表示，今年五月開始，台灣遭遇了疫情爆發以來，最嚴峻的挑戰。有八百多位民眾，失去了生命，他們是我們的家人、好朋友，是我們生命共同體的成員，因此要向他們的家人，致上最誠摯的慰問。

蔡英文說，這一波疫情中，我們也再度看見台灣人民的高度自律和素養。不管天氣再怎麼熱，大家總是不忘戴上口罩；不管走到哪裡，大家都會自動掃實聯制QR Code，並且保持社交距離。疫苗到了，大家按照政府的安排，有秩序地接種，很感謝，大家的配合，政府也絕不會視為理所當然。

蔡英文特別謝謝鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟等民間組織，跟政府攜手合作。也要再一次謝謝醫護人員的辛勞，我更要再一次謝謝所有的台灣人民，在如此困難的時刻，是大家的團結，守住了我們的國家；是大家的民主素養，守住了我們珍愛的家園。

蔡英文提到，還有來自國際友人的協助，日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國家，在全球疫情嚴峻，且疫苗供應不穩的情況下，伸出援手。在今天的國慶大會上，除了即將來設處的立陶宛，其他國家的代表都在現場，這就是「民主大聯盟，世界加好友」，邀請所有在場的來賓，以熱烈的掌聲，向這些國家的代表，致上我們最深的感謝。

蔡英文強調，台灣人有一個美好的傳統，我們不會忘記別人對我們的好。去年我們送去的口罩，是「Taiwan can help」；今年他們送來的疫苗，是「友情的疫苗」，這就是「善的循環」。我要在這裡向國際社會承諾，台灣一定會在國際社會中，做出貢獻，讓「善的循環」不斷地擴散出去。

▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝)

