電風扇卡卡轉不順　台電驚曝「2大危機」：快關掉！

▲天氣炎熱，電風扇是是不可或缺的消暑家電。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

天氣炎熱，整天開冷氣令人擔心電費驚人，電扇是折衷方式，不過許多人就發現，電風扇用久了，有時會發生轉速減緩或卡卡的情況。對此，台電也發文提醒民眾要特別注意「2大危機」，若沒定期保養，恐怕還會引發起火燃燒。

台電在臉書「電力粉絲團」粉專發文表示，外出時除了要關電風扇外，也要特別留意電風扇剛開轉動情況，如果啟動時扇葉轉速減緩或不太會運轉，就要特別注意，「因為電風扇裡的馬達是電動機，若卡住無法轉動時，這些電能無法轉換成機械能，就會轉換成熱能，讓馬達過熱而起火。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台電提醒，如果啟動時扇葉轉速減緩或不太會運轉，就要特別注意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台電指出，先前就發生過好幾次人外出或下班時忘記關閉電風扇，電風扇因運轉不順或卡住後起火的案例，呼籲民眾除了電風扇要定期保養外，「日常使用時，請給它一點空間，周圍不要有衣服、窗簾，也要適時關閉休息，避免長時間運轉。」台電強調，購買時要選有品牌、有節能標章與商品安全標章的電風扇，才能獲得應有的保障。

台電透露，市面上有分三片、四片、五片、七片、九片扇葉的電風扇，如果喜歡風吹起來較柔和且安靜，可選擇扇葉多的電風扇，想更省電還可選DC直流的，「而習慣吹大風的人則建議選扇葉少，才不會覺得風吹起來不夠強。」

#連假外出別忘了關電扇 #省電也安全 大家是否有留意過~ 電風扇剛開轉動情況呢❓ 如果啟動時扇葉轉速減緩或不太會運轉 就要特別注意❗ 因為電風扇裡的馬達是電動機 若卡住無法轉動時 這些電能無法轉換成機械能 就會轉換成熱能 讓馬達過熱而起火... 由電力粉絲團發佈於 2021年10月8日 星期五

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘