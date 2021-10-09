五倍券發功！雙十連假+週年慶　百貨業者笑：人潮真的回來了

▲桃園統領廣場人潮絡繹不絕。（圖／李奇珍提供）



記者楊淑媛／桃園報導

振興五倍券開始領用第二天，正好碰上雙十連假，9日連假第一天，桃園各大百貨廣場、購物中心推出週年慶，以及各種加碼送、放大振興券等活動，爭搶業績，使購物消費人潮爆滿各百貨廣場、購物中心樓層，業者表示，這是疫情解緩以來，首度看到絡繹不絕的人潮，感謝五倍券發功！

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▲顧客香香帶著女兒到湯明茶樓消費，500元抵用券就飽用一餐。（圖／李奇珍提供）

桃園統領廣場表示，統領廣場簡單又高回饋的「放大你的振興五倍券-兌換統領大禮包」活動，才兩天目前兌換已近三成，其中以5000換7000的比例最高，可見40%的回饋魅力還是很殺。顧客香香小姐說，帶著女兒到6F湯明茶樓消費，先用了500元抵用券就飽用一餐，她說「5000換7000真的很划算，其中多的2000元，就像加菜金，而且期限充足，剩下的券還可以慢慢想要買甚麼」。

▲消費人潮回來了。（圖／李奇珍提供）

不過也有相中高客單的珠寶或設計師服飾…等，先換加倍券，剩下差額再精打細算周慶的滿千送百，怎算都划算。統領廣場企劃處長李奇珍表示：「這波疫情對於百業的衝擊真的很大，在週年慶及五倍券力助下，最近買氣終於逐漸回溫，因此對於顧客的回饋只能加碼不能減少，希望不論小確幸大確幸都能讓大家買得很盡興。」

統領廣場簡單又高回饋的「放大你的振興五倍券-兌換統領大禮包」活動，活動期間統領會員持紙本振興券或有數位刷卡標章之數位券，可兌換加碼統領大禮包， 1000元可兌換統領1200元抵用券；持3000元振興券可兌換可以統領4000元抵用券；持5000元振興券可兌換統領7000元抵用券，最高回饋40%！數量有限兌完為止。