國慶大會明登場！蔡政府首次「秀肌肉」　表演、交管一次看

▲蔡政府今年首次在國慶大會「秀肌肉」。圖為日前預演，雄風三型反艦飛彈發射車行經總統府前。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國慶大會10日上午8時55分將於總統府前廣場揭幕！屆時除正副總統蔡英文、賴清德，及五院院長出席外，前正副總統馬英九、吳敦義、陳建仁，藍白黃等在野黨主席也會到場觀禮。在流程安排上，除每年必看的三軍樂儀隊操演、雷虎小組衝場外，蔡政府更是首次在國慶大會上「秀肌肉」；另外，疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌「國民女友」羅嘉翎領唱國歌亦是亮點。至於交管方面，北市警方自9日晚間10時起，在總統府周邊道路進行人車管制，將直至10日下午1時止。

2021年國慶大會主題為「民主大聯盟 世界加好友」，6條各代表民主、自由、平等、人權、希望、和平的陽光金色繩線，與「台灣紅」、「民主綠」交織成主視覺「金陽雙十」。典禮流程方面，分為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」3階段；首先，將由國立台灣交響樂團於台北101頂樓的第二現場拉開序幕，接續是TBC舞團、國防部三軍樂儀隊、中華民國體操協會與We.R特技跆拳表演團帶來精采演出。

緊接著，陸航CH-47SD運輸直升機吊掛12公尺乘18公尺「史上最巨幅國旗」，搭配AH-64E阿帕契直升機、AH-1W眼鏡蛇直升機組成的「國旗機梯隊」飛越會場上空；同時，現場將由防疫、體育、警消等不同領域的6位英雄，包括羅一鈞、羅嘉翎等，與國立客家兒童合唱團一同領唱國歌。

▲雙十國慶大會流程。（點圖可放大／內政部提供）

待大會主席游錫堃致詞、ShenAi原住民孩子合唱團演唱原住民版抗疫歌曲《手牽手》、總統講話結束後，活動進入「主題表演」階段。首先由東京奧運及帕運的台灣英雄車隊率先登場，隨後邁入以「捍衛台灣」為主題的各式車隊與機隊進場，依序是空勤、警消、海巡組成的「安定社會 非我莫屬」車隊、由航特部+空軍司令部空中機隊與憲兵快速反應連+防空部+陸軍六軍團指揮部地面部隊所組成的「守土有責 當仁不讓」機隊和車隊、政府機關單位組成的「國土純淨 捨我其誰」車隊。

典禮尾聲，是空軍雷虎特技小組的AT-3教練機衝場，噴發藍白紅彩煙，預料將帥氣地為活動畫下完美句點。今年最特別的是，還安排了國造雄三反艦飛彈、天弓防空飛彈、陸射劍二防空飛彈，以及美製愛國者防空飛彈等機動飛彈車，依序通過總統府前方展現國防自主實力，並彰顯自我防衛的決心，而這也是蔡政府首次在國慶大會上「秀肌肉」。

據了解，出席政要包括：正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、前總統馬英九、前副總統吳敦義、陳建仁、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席陳椒華、民眾黨主席柯文哲及各部會首長。而前正副總統陳水扁、呂秀蓮則受邀，但不出席。

▲雙十國慶大會，總統府周邊交管。（點圖可放大／台北市警察局提供，下同）

至於交通管制方面，台北市府警察局交通大隊針對國慶大會周邊道路，分兩階段交管。第一階段從9日晚間10時至10日下午1時，人車皆管制。管制範圍有桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等，所圍區域。

第二階段「管車不管人」，管制時間從10日0時至下午1時，範圍有中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；武昌街、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含) 、忠孝西路(含南線2線道)以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等，所圍區域。

在替代道路上，交通大隊建議，1.東西向車流：改道行駛市民大道或和平東、西路等；2.南北向車流：改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等；3.管制時間內欲前往台大醫院東址的民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出該院區；欲往台大醫院西址及兒童醫院的民眾，請由公園路轉青島西路進入。

另外，此次國慶大會落幕後有「OUR HEROES！台灣英雄大遊行」，將於上午11時40分至下午1時，行經路線為愛國西路→中華路一段(慢車道)→衡陽路→重慶南路一段→襄陽路→館前路→忠孝西路→中山南路(快車道)→景福門(離開)。

因此，除公車及路邊停車格管制外，台北捷運公司自10月9日晚間10時起至10日下午1時止，關閉捷運台大醫院站1、4號出口、捷運中正紀念堂7號出口及捷運小南門站4號出口。