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社會 社會焦點 保障人權

人妻揪娘家聯手抓包老公偷吃！小三被巴頭怒求償　驚人年薪曝光

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲郭姓女子2019年和女兒一起前往摩鐵抓姦，看到女婿和小三搭車離去，一時氣憤難耐，痛毆小三卻反被判刑。（圖/示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／屏東報導

屏東一名徐姓人妻在2019年時抓包老公和王姓小三一起去摩鐵開房間，叫上媽媽郭姓女子，準備抓姦。而郭女看女婿不知悔改，還準備和王姓小三2人搭車離去，一時氣不過，朝王女的頭上猛毆，造成王女頭部和肩部挫傷，被王女怒告傷害，求償42萬餘元。潮州簡易庭審理後，刑事判郭女拘役10日，得易科罰金；民事部分，郭女則須賠償王女1萬3380元。

徐姓女子和洪姓男子結婚後，徐女卻在2019年間察覺老公有異，懷疑老公劈腿王姓女子，更發現老公和王女2人到摩鐵開房間，徐女向媽媽郭女尋求外援，同時報警處理。不過當郭女看著女婿和小三2人默認通姦事實，絲毫未有悔意，2人還準備一起搭車離開，一時怒火攻心，朝王女的頭部猛毆，造成王女頭部和左肩有挫傷情形。事後被王女怒提刑事和民事告訴，主張自己因傷長達71天未能工作，更因此事難以入睡，列出一整串勞動力減損、精神撫慰金與醫藥費等，求償42萬餘元。

庭審時，郭女則向法官指出，王女恐嚇女兒要求撤回侵害配偶權的告訴，否則就要提告傷害，同時指出王女強調因傷導致身心受創無法工作等語，均與事實不符，再者，王女和女婿通姦，真正精神受損的應是女兒，怒批王女何來精神受損，要求駁回王女之訴。

潮州簡易庭審理後，刑事部分判郭女拘役10日，得易科罰金；民事部分，則認為王女主張因被郭女毆打而無法入睡，卻未能提出睡眠障礙等相關證據，難認其有因果關係，此外，王女表示因睡眠障礙，同時也造成工作勞動力嚴重減損，導致其早上往往無法起來，常常需要請假，總計請假71天，以她先前領有百萬年薪來看，每日日薪為2880元，共計受有20萬餘元的損失，同樣因王女無法舉證有其因果關係，判郭女僅需賠償王女1萬3380元。

另，徐女怒告王女侵害其配偶權一案，屏東地院審理後，認為王女和洪男2人一同進出汽車旅館一事，已超越一般男女之正常交情，判王女須賠償徐女5萬元。

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