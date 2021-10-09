新增1例本土在台北市！　未滿5歲女童「發燒、腹瀉」2天後確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布新增1例本土個案(案16396)，為未滿5歲女童，今(2021)年10月5日出現發燒、腹瀉等症狀，10月7日就醫採檢，於今日確診(Ct值38)。衛生單位已匡列接觸者5人，其中4人列居家隔離，1人列自主健康監測，並均安排PCR及血清採檢。

今日另新增1例死亡個案(案8748)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，5月30日安排接觸者採檢，5月31日檢驗陽性後收治住院，6月1日確診，9月17日解除隔離，10月4日死亡。

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指揮中心統計，截至目前國內累計3,571,519例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,553,809例排除)，其中16,287例確診，分別為1,651例境外移入，14,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。