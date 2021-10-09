快訊／+0止步！今新增1本土「未滿5歲女童染疫」、3境外移入

記者洪巧藍／台北報導

連續9天本土+0被中斷！中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1本土病例，另有3例境外移入，確診個案1人死亡。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16396)，為未滿5歲女童，今(2021)年10月5日出現發燒、腹瀉等症狀，10月7日就醫採檢，於今日確診(Ct值38)。衛生單位已匡列接觸者5人，其中4人列居家隔離，1人列自主健康監測，並均安排PCR及血清採檢。

指揮中心指出，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(案16394、案16397)、及緬甸(案16395)入境，入境日介於9月24日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案8748)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，5月30日安排接觸者採檢，5月31日檢驗陽性後收治住院，6月1日確診，9月17日解除隔離，10月4日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,571,519例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,553,809例排除)，其中16,287例確診，分別為1,651例境外移入，14,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。