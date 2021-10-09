圖書館遭爆整修變菜市場？撤書架、設懶人區　故宮南院澄清說明

▲故宮南院圖書館即將整修，此為現狀。（圖／故宮南院提供）

記者林育綾／綜合報導

有民眾向媒體爆料，故宮南院圖書館將撤除桌椅、書籍和書架區域，增設懶骨頭椅作為「懶人區」，今（10）日故宮南院發布聲明表示，絕無報導所說「撤除桌椅、館藏書籍與書架，增設懶人區（懶人骨頭椅）」的情形，而是會將固定式書架改為電動式密集書櫃，增加更多的圖書典藏空間，也會設置更多閱讀座椅。

昨（9）日有媒體報導指出，一位長期使用故宮南院圖書館的民眾爆料，從廠商口中得知圖書館要整修重建，除了撤除閱讀桌椅，書籍和書架也將撤掉，並增設懶人椅作為「懶人區」，讓該民眾質疑，圖書館花這麼多錢改建成這樣有些譁眾取寵，更擔憂是不是會變成吵雜的菜市場、遊樂場。

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針對該篇報導，故宮南院今日發布聲明澄清表示，「此為錯誤報導」，說明南院圖書館整修重點在於將固定式書架改為電動式密集書櫃，增加更多的圖書典藏空間，並且在原有的閱讀座位區之外，新闢閱讀交流空間，設置更多閱讀座椅。

因此故宮南院強調，絕無報導所說「撤除桌椅、館藏書籍與書架，增設懶人區（懶人骨頭椅）」之情形，更表示，整修後的閱讀空間更不可能成為報導所述的「菜市場、遊樂場」；另該報導圖片所指之「懶人椅」，實為個人閱讀座椅，併予澄清。

▼故宮南院針對圖書館整修事件澄清。（圖／故宮南院提供）

