班班有冷氣！南投縣砸10億　國中小裝7235台空調

▲南投縣長林明溱勘查埔里國小冷氣施工品質，預計年底前全縣完成裝設。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為達成「班班有冷氣」政策，南投縣以中央補助和地方自籌投入超過10億元經費，目前加緊進行173所國中小學共7235台冷氣裝設、能源管理系統及電力改善工程，南投縣長林明溱表示，目前施作進度約為40%，將力拚年底前完成，預計明年3月起試運轉，各校學生們到暑假就有清涼的冷氣可吹。

林明溱7日到埔里國小勘查，由縣府教育處副處長王淑玲及校長鐘森雄的陪同，了解電力輸送、管線配置及教室冷氣主機等設施的裝設狀況。

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鐘森雄指出，埔里國小共設置150台冷氣，是縣內裝設數量前幾名的大校，總務主任等行政人員犧牲假日監工，也請廠商加緊腳步進校安裝，同時注重電力設置安全性、冷氣及管線的設置與排列位置，在規劃設計上都相當要求；林明溱對此表示肯定也很滿意，指埔里國小的完成率已達90%，不但進度超前且施工品質完善、符合標準並兼顧美觀，可做為其他學校的學習觀摩對象。

▲南投縣長林明溱勘查埔里國小冷氣施工品質。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處指出，林明溱去年7月在縣務會議中，建議中央政府將國中小學教室加裝冷氣，解決教室酷熱難耐的問題，獲中央正面回應，爾後也多次到各校會勘國中小電力改善盤點，關心施工情況及進度；林明溱回顧，「班班有冷氣」的訴求是他第一個向行政院長建言陳情的，很高興中央傾聽民意、全力支持並落實，給孩子們更舒適優質的校園學習環境。

教育處表示，教育部以中央統籌分配款、前瞻基礎建設匡列經費補助，南投縣獲中央補助8億9352萬元，縣府自籌1億1043萬元，預計完工後可改善縣內173校、3619間教室，裝設7235台冷氣，約有4萬2千名師生受惠；目前各校能源管理系統及電力改善工程都在趕工中，班級冷氣機也陸續裝設，預計明年3月會先試運轉，暑假期間學生就能吹到冷氣。



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